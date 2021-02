Káosz az utakon, az M0-ás és az M4-es is elesett

Az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 29-es kilométernél egy kamion keresztbe fordult az úton. A forgalom csak a belső sávon halad. Az M4-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon Monor térségében a 39-es kilométernél egy személyautó lehajtott a pályáról. A forgalom a belső sávon halad – írja az Útinform.hu.

A 3-as főúton, Miskolc térségében a 194-es és a 199-es kilométer között a 7.5 tonna össztömeg feletti járműveket Onga felé terelik.

A 338-as főúton, Nyíregyháza elkerülő szakaszán a 8-as kilométernél, egy személyautó megcsúszott. A főutat lezárták, kerülni a városon keresztül lehet.

Mint írják, a meteorológiai előrejelzések alapján viharos széllel markáns lehűlés vette kezdetét, több megyében havazás, hófúvás és ónos eső is várható. A közlekedőknek viharos, nagy erejű széllökésekkel is számolniuk kell – főleg a Dunántúlon, ahol akár 70-80 kilométer per órás szél is lehetséges, mely a havazásban érintett területeken hófúvásokat is eredményezhet. Az Útinform arra is figyelmezteti az autósokat, hogy

Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt felázott talaj nyomán fákat is kidönthet a viharos szél.