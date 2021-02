Majd két hónapos folyamatos csökkenést követően újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma hazánkban – mondta az operatív törzs hétfői tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, közösségi terjedésnek indult a vírusmutáció Magyarországon. Az oltási munkacsoport vezetője ugyanitt arról beszélt, hogy egy tömeges oltási héten több mint másfél millió, akár kétmillió ember is beoltható.

Fontos:

Az oltóhelyeken nem lehet választani, mert nem áll egyelőre több rendelkezésre.

A negyedik körben elkezdődött múlt héten a hatvan év alatti krónikus betegek oltása is

Négy oltóponton az orosz Szputnyik vakcinával kormegkötés nélkül

A legidősebbek oltását továbbra is Pfizer és a Szputnyik vakcinájával folytatják

Várjuk az első kínai vakcinaszállítmányt



Müller Cecília: Ismét emelkedik a fertőzöttek száma, közösségi terjedésnek indult a brit mutáns

336 297 fő kapott oltást eddig Magyarországon, közülük 129 339 fő már a második oltását is megkapta – kezdte az operatív törzs sajtótájékoztatóját hétfőn az oltási munkacsoport vezetője, György István. „Ütemesen haladunk az oltási” - szögezte le.

Mint mondta, az elmúlt napokban a háziorvosok többsége már oltotta a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával). Hozzátette: emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltani kezdték a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező idősebbeket (Szputnyik-vakcinával).

Ezen a héten is folytatódik a regisztrált idősek és a 60 év alatti krónikus betegek oltása – tájékoztatott.

György István rámutatott: az országba érkező vakcinák hétről hétre felhasználásra kerülnek, mindig erre alapozzák a következő heti oltási tervet. – A vakcinaszállításból rendelkezésre álló vakcinamennyiség jelenleg nem teszi lehetővé, hogy az oltóhelyeken többféle vakcinából lehessen választani, ugyanakkor a vakcinaszabadság kétszeresen is biztosított az állampolgárok számára, tehát nem kötelező, eldönthetik az emberek, hogy szeretnének oltást kapni, valamint arról is szabadon dönthetnek, hogy a kijelölt oltóhelyen elfogadják-e a felkínált vakcinát, vagy sem. „Arról mindenkit tájékoztatnak előzetesen, hogy milyen vakcinát, milyen típusú oltóanyagot kap” – tette hozzá.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult – mondta.

Mint folytatta, a második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Azok az idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat az intézmény vezetésénél jelezhetik e szándékukat. Azokba az intézményekbe pedig , ahol a pandémiás helyzet eddig nem tette lehetővé azt, hogy elvégezzék az oltást, az oltást végzők vissza fognak térni. „Az idősek otthonába bentlakásos otthonokba Moderna és Pfizer vakcinák felhasználásával történik az oltás” – részletezte.

Fotó: M1 / Médiaklikk

Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontok és a háziorvosoknál.

2964 háziorvos 2 ampulla (Ezt 12 fő oltásához elég) Pfizer-vakcinát kapott, 4 kijelölt budapesti kórházi oltóponton pedig a Szputnyik-vakcinával kezdték oltani a bizonyos kockázati krónikus betegséggel nem rendelkező időseket, akiket a fővárosi háziorvosok szerveznek meg az oltásra.

Negyedik körben, múlt héten héten megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. 2040 háziorvos kapott 1-1 db ampulla AstraZeneca-vakcinát, amelyből 10 embert tudtak beoltani.

A mostani oltási szakaszban a háziorvosok értesítik az oltandókat az oltás pontos helyéről és időpontjáról. Kérjük, hogy az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek az oltásra, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék a rendelőkben és a kórházi oltóponton! A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált.

Négy ponton használják az orosz vakcinát, bizonyos kockázati krónikus betegségek esetén az előírások alapján nem adják – árulta el.

Ehhez a praxisukban minden orvos friss listát kap. Jó hír, hogy hétről hétre egyre több oltópontot és háziorvost tudnak bevonni, Bízunk benne, hogy egyre több vakcina jut a házirovsoknak, mindenki aki regisztrál, sorra fog kerülni – ismételte meg.

„A tömeges szakaszban akár hétezer oltási pont is lehet, és akár egyetlen hétvége alatt egymillió ember oltható be. Egy tömeges oltási héten több mint másfél millió, akár kétmillió ember is beoltható. A tömeges oltási kampányban levélben kapnak majd értesítést a jelentkezők” – húzta alá.

Müller Cecília: Ismét emelkedik a fertőzöttek száma

Müller Cecília az elmúlt napok legfontosabb nemzetközi járványhíreivel kezdte tájékoztatóját. Ezt követően rátért arra, hogy majd két hónapos folyamatos csökkenést követően újra emelkedni kezdett a fertőzöttek száma hazánkban. Mintegy 23 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma Magyarországon az elmúlt héten.

Fotó: M1 / Médiaklikk

Szinte konstansan ugyanolyan értéket mutat két hete a fertőzésszám hazánkban. Magyarországon eddig 69 esetben azonosították a brit variáns, további 35 esetben vizsgál még variánsokra mintákat az NNK. A tisztifőorvos szerint egy-két nap és lesz eredmény.

Közösségi terjedésnek indult a vírusmutáció – mondta.

Szólt a kínai vakcináról is: minden gyártási tételt ellenőriz az NNK, csak aztán kerülhet oltási programban. Azért várjuk a Sinopharm vakcinát, mivel egyszerűbb a tárolása és a szállítása, az influenza vakcinákéhoz. Egyadagos fecskendőbe töltött készletek érkeznek információink szerint - mondta Müller Cecília.

Kizárólag akkor kell mérlegelnie az oltást beadó orvosnak, hogy melyik vakcinát alkalmazza, ha a páciens egészségügyi állapota, alapbetegségei ezt igénylik. Az orvosok más vakcinával kapcsolatos kéréseit, igényeit ilyen méltányossági esetekben kezelni fogjuk – ígérte Müller Cecília.

Ötven alatt a halálesetek száma

1337 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 388 799 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – közölte hétfőn a kormány koronavírusról tájékoztató oldala.

ELHUNYT 46, TÖBBSÉGÉBEN IDŐS, KRÓNIKUS BETEG, ÍGY AZ ELHUNYTAK SZÁMA 13 752 FŐRE EMELKEDETT.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 298 008 fő, az aktív fertőzöttek száma 77 039 főre csökkent.

3883 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 314-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 336 297 fő kapott oltást, közülük 129 339 fő már a második oltását is megkapta.

Fellépnek a kamugyógyszerek ellen

Az újságírói kérdések alatt ismertették: Békés Megyei Hírlap a koronavírus elleni „kamu csodaszerekre" kérdezett rá. Kiss Róbert elmondta: a hatóságok már több ilyen esetet is megvizsgáltak, amelyeknél hamis szereket árultak bizonyos online oldalak.

A nyomozóink bűncselekmény megállapítása esetén büntetőeljárást indítanak a felelősségre vonás céljából.

– mondta.

Hangsúlyozta továbbá, hogy „csodaszerek" nem léteznek, védőoltáshoz pedig csak az állam révén lehet törvényesen hozzájutni.

Egyre több a rendőri intézkedés

Kiss Róbert alezredes ismertette: tegnap éjféltől kezdve újabb kötelezettségek léptek érvénybe a Romániába beutazókkal szemben. Bizonyos esetekben (max 24 órai tartózkodás, 72 óránál nem régebbi PCR-teszt felmutatása, az illető beoltása, a fertőzésen való korábbi átesés) ez elkerülhető.

Emellett Szlovéniában is karanténkötelezettséget vezettek be, ezek nem vonatkoznak az ingázókra és azokra, akik már megkapták a koronavírus elleni oltást és kellő idő eltelt ahhoz, hogy hasson az oltóanyag. A szlovén hatóságok ellenőrzik a szabályok végrehajtását, így mindenkit arra kérünk hogy tartsa be a szabályokat – mondta.

Kiss róbert ezt követően hangsúlyozta, HOGY AZ UTÓBBI HÉTVÉGÉN NAGYFOKÚ EMELKEDÉST LÁTHATÓ a rendőri intézkedések számában.

Az alábbi intézkedésekről számolt be a sajtótájékoztatón: