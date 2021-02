Operatív törzs: vizsgálja a kínai vakcinát a Népegészségügyi Központ

Még kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeznek Magyarországra – jelentette be Galgóczi Ágnes az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője beszámolt róla, hogy ma megérkezett az első, 550 ezer adag oltóanyagot tartalmazó szállítmány Kínából is. Hozzátette: addig nem kezdődik el ezekkel az oltás, amíg a Nemzeti Népegészségügyi Központ be nem vizsgálja és alkalmasnak nem találja őket. A kínai vakcinán kívül ma és holnap érkezik csaknem 103 ezer adag Pfizer-vakcina is.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője ismertette: keddre 823 újabb embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 389 622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 837 főre emelkedett. Kórházban 3979 koronavírusos beteget ápolnak, a koronavírus legfiatalabb áldozata pedig egy 38 éves férfi volt hétfőn idehaza.

Fotó: MTV

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezető helyettese közölte: az elmúlt 24 órában

a maszkviselési szabályok megszegése miatt 126 esetben intézkedtek a rendőrök,

közterületi maszkviselési hiányosság miatt 110 esetben léptek fel,

üzletekben 10 esetben nem viseltek maszkot,

tömegközlekedési eszközön egy emberrel szemben kellett intézkedni,

7857 karantént ellenőriztek, és

3559 újabb hatósági házi karantént rendeltek el.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 827 intézkedés kellett,

214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy a tulajdonos felelősségét.

Galgóczi Ágnes a kérdésre válaszolva beszámolt róla, hogy három hete oltanak a háziorvosok, és kért mindenkit, hogy segítsék továbbra is az oltási munkálatokat. A védőoltások beadásakor esetlegesen jelentkező allergiás reakciókról és minden olyan körülményről tájékoztatni kell az orvost, ami befolyásolhatja az oltást – mondta az osztályvezető.