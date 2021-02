Hazánkban is közösségben terjed a brit mutáns

cikkünk frissül...

Magyarországon is közösségben terjed a brit vírusmutáns, ezért több ember kerül kórházba, a védőoltásoknak még nagyobb szerepe van a védekezésben – jelentette ki György István államtitkár az oltási munkacsoport vezetője. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, regisztráljon a védőoltásért, illetve azt is, hogy akinek a krónikus beteg, idős ismerőse még nem regisztrált, annak adjanka ehhez segítséget.

Úgy értékelte, hogy az oltási adatokból látható, hogy Magyarország helyes döntést hozott, amikor az uniós beszerzésen kívül más országoktól is vásárolt vakcinákat. Megemlítette, hogy az eddig érkezett Sinopharm oltásokkal mal további 275 ezer embert tudnak beoltani.

Megyénként néhány száz egészségügyi dolgozó maradhatott ki eddig a védőoltásokból - mondta György István. Hozzátette: aki szeretne, annak jeleznie kell a megyei kórházak felé az igényét és az oltási munkacsoport biztosítani fogja a vacinákat. A heti oltási terv aktualitásairól adott számot György István államtitkár az Operatív Törzs napi tájálkoztatóján. Megemlítette, hogy a múlt heti oltási folyamatok révén már mintegy 457 ezren kapták meg összesen az oltást, ebből 207 ezren már a második adagot is.

Beszélt arról is, hogy a műsodik oltási körben az idősotthonok és szociális otthonok kerültek sorra, de itt is lehetőség van arra, hogy aki eddig nem igényelte a vakcinát, az meggondolja magát, és pótlólag kérjen oltást. Az intézményvezetőknél kell jelezni az igényt. Eddig egyébként 88 ezer klakót oltottak be, közülük 77 ezren már a második oltást is megkapták.

Párhuzamosan zajlik a legidősebbek és a 18-59 közötti krónikus betegek immunizálása is, amit az AstraZeneca oltása tesz lehetővé.

A következő napokban a kínai vakcinának köszönhetően nagy előrelépést tehetnek, ugyanis az autók megindultak a kormányhivatalokba, onnan pedig a háziorvosokhoz. Most először minden háziorvosnak jut védőoltás, a kínai védőoltásból praxisonként 55-öt kapnak a házirovosok.

György István szerint a héten már meghaladhatja a 800 ezer főt a beoltottak száma.

A Pfizer mai szállítmánya 104 ezer adag, ami feleennyi embert tehet védetté – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos.