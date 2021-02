Fekete-Győr András: Eltévesztette a házszámot a fideszes ügyészség

Túl van az első tárgyaláson Fekete-Győr András – erről maga a Momentum elnöke beszélt Facebook-oldalán. A politikus emlékeztetett, hogy hivatalos személy elleni erőszak miatt vádat emelt ellene az ügyészség, amiért a 2018-as tüntetéssorozat egyik demonstrációján lila füstgránátot ejtett két rendőrsorfal közé, miután a rendőrök felszólítás nélkül könnygázt lőttek az emberek arcába. Fekete-Győr Andrásra az ügyészség másfél év börtönbüntetést kért három évre felfüggesztve, ő pedig inkább tárgyalást akart, amelynek első napját szerdán tartották.

A politikus a bíróságon elmondta, hogy politikusként éppúgy, mint állampolgárként, vállalja a felelősséget minden tettéért, de szerinte az ügyészség vádja nevetséges.

Semmilyen bűncselekményt nem követtem el, magatartásom nem volt erőszakos, és nem akadályozta a rendőröket a munkájuk végzésében. A magyar rendőrséget tisztelem, értük is tüntettem a rabszolgatörvény ellen

– fogalmazott a Momentum elnöke, aki szerint a hatalom szereti vegzálni a momentumosokat, mert mint sorolta küldtek már gyámügyet az ifjúsági szervezetük aktivistájára, aki jachtparkolót festett fel a külügyminisztérium elé, rabosítottak momentumost Facebook-kommentelésért, legutóbb pedig Szemző Áront egy zebra felfestéséért.

A politikus leszögezte azt is, hogy őt Fekete-Győr Andrásnak hívják, nem Szijjártó Péternek, aki egy oligarcha jachtján nyaral, nem Polt Péternek, aki a bűn pártolja, nem Tiborcz Istvánnak, aki az adófizetők pénzén gazdagodik, és szerinte a „ fideszes” ügyészség eltévesztette a házszámot.

Fekete-Győr András azt ígérte, hogy 2022 utáni új Magyarországon nem fordulhat majd elő, hogy Magyarország kifosztóit futni hagyja az ügyészség, kész tervük van arra ugyanis, hogyan fogják jogállami eszközökkel, gyorsan és hatékonyan elszámoltatni a felelősöket. Most vasárnap be is fogják mutatni a Momentum Új Rendszerváltás programját.