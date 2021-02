400 ezer forint körüli összeget biztosan ott hagytam – válaszolta az egyik, friss jogosítvánnyal rendelkező budapesti fiatal, amikor arról érdeklődtünk, hogy mennyibe kerül ma egy B kategóriás autóvezetői engedély. A hátborzongató összeget részben az magyarázza, hogy a nyilatkozó fiúnak meggyűlt a baja a forgalomban vezetéssel, a vizsgabiztos háromszor megbuktatta, így számos plusz órát kellett vennie és a vizsgadíjakat is többször kellett kifizetnie.

Azt mondja, tiszta vizsgázásnál szinte borítékolható a bukás az első két alkalommal, ezt a legtöbb fiatal bele is kalkulálja a költségekbe. Egy-két bukással már biztosan 260 ezres kiadásnál tartunk, ekkora összeg előteremtése pedig még saját keresettel rendelkező pályakezdőnek is szinte lehetetlen. Ilyenkor jön jól a támogató szülői háttér, legalábbis az általunk megkérdezett mindhárom ifjú sofőr ezt jelölte meg a költség legalább felének finanszírozási forrásaként.

A bukásokkal az autósiskolák plusz vezetési órákat adhatnak, viszont a vezetés oktatókat egyben le is kötik a régi tanulók, így sorban állás alakul ki a képző iskolák bemeneti oldalán.

A Spuri Autósiskola 3-4 hónap alatt juttatja el a jelentkezőket a jogosítvány megszerzéséig. Ez az átlagnál ugyan gyorsabb, de kell hozzá a tanuló rugalmassága is. 232 ezer forintért hirdetik a tanfolyamot, de az iskola vezetője, Keléné Krisztina szerint a végére 250 ezer lesz az esetek többségében a végszámla. A bukásokról beszámoló fenti tapasztalatot ő azzal magyarázza, hogy már 30 éve is 30 óra volt a kötelező vezetési óraszám, ez azonban édeskevés a mai forgalomban. Ennyi idő alatt nem lehet megtanulni vezetni. Jó lenne, ha ezt valaki leírná – teszi hozzá. Jelenleg 20 oktatóval dolgoznak, de tudnának még felvenni, hisz óriási a kereslet a munkájukra. Csakhogy nincs kit.

Tavaly év végén az ITM Közúti járművezető szakoktatók névjegyzékében 4692-en szerepeltek, és 1220 iskola volt regisztrálva, ami azt mutatja, hogy, ha lassú ütemben is, de növekszik az oktatók és ezzel párhuzamosan az iskolák száma.

Nincs oktató, ez a helyzet

Az iskola vezetője ugyanakkor arra panaszkodik, hogy a meglévő oktatók kiöregedtek és elmentek nyugdíjba vagy meghaltak, így hiába képeznek valamennyivel több szakembert, azt a lyukat, amit a gépjárművezető-szakoktató-képzésben a 10 éves leállás ütött, nagyon lassan tudják csak pótolni. A jogosítvány megszerzésének ideje azért sem pörgethető fel, mert a vezetést oktatók munkaidejét jogszabály korlátozza, napi 10 óránál többet nem ülhetnek autóban.

A tanfolyamok iránti érdeklődést azonban még a koronavírus-járvány sem fékezte, nagyjából ugyanannyian jelentkeznek évről évre az iskoláknál. Egyetlen érzékelhető hatás, hogy többen választják az online KRESZ oktatást.

A B kategóriás jogosítványra jellemzően a 17 és 25 év közötti korosztály utazik, a 30 felettiek inkább nagymotoros jogosítványt szeretnének. A fiatalok jogsira hitelt azért nem vesznek fel, de gyakran választják a részletfizetési lehetőséget.

Amikor arról érdeklődünk, hogy mennyire jellemző a vizsgázást leegyszerűsítő korrupció, a nemrég vizsgázott Gergely azt mondta: ez egyáltalán nem bevett szokás már, de persze még mindig van, aki próbálkozik.

A korrumpálás a vizsgabiztos és az oktató viszonyától függ. A kenőpénz szinte mindig egy húszas. Hallottam olyan történetet mikor a vizsgáztató ezt a következőképpen tálalta. “Jó reggelt, szeretnék kérni egy személyit, egy diák- és egy deák igazolványt!”

Utóbbinak a magyarázata, hogy a 20 ezer forintoson Deák Ferenc látható.

Dr. Kovács Kázmér ügyvéd az efféle korrupció kiszűrésére "próbavásárlást" javasol, hangsúlyozva, hogy a cselekmény hivatali vesztegetésnek minősül, a Btk. 293. §-ába ütközik, és alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, de a büntetési tétel egy évtől öt évig terjed, ha az előny nyújtása kifejezetten arra tekintettel történik, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje.

A jogosítvány megszerzésének kálváriájában azért egy pozitívum is van, a vizsga napjáig a 20. évüket még be nem töltött fiatalok visszaigényelhetik a KRESZ-tanfolyam és a vezetési vizsga árát. A vezetői engedélynek, mint okmánynak az első kiállítása is ingyenes.