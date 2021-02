Orbán Viktor: A járvány legnehezebb két hete előtt állunk

Nagyon különleges tudást birtokló orvoscsoporttal találkoztam, járványmatematikusoknak szokták őket nevezni, ők azok, akik abban segítenek, hogy az egészségügyi jelenségek milyen trendekké állnak majd össze, egyszerűbben fogalmazva, mi fog velünk történni a következő napokban és hetekben – közölte legújabb Facebook-videójában Orbán Viktor, miután csütörtökön szakértőkkel egyeztetett.

A miniszterelnök azt mondta, csupa rossz híre van. „A helyzet úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk” – mutatott rá.

„Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog. Olyan terhelés lesz a kórházainkon, amilyen még nem volt. Minden orvosra, ápolónőre, minden lélegeztetőkészülékre szükségünk lesz. Arra kérem a honfitársaimat is, hogy a saját maguk életében a lehető legfegyelmezettebben próbálják meg betartani azokat az előírásokat, amelyeket az operatív törzs közzétesz” – mondta.

„Versenyt futunk az idővel, ha sokan regisztrálnak, sokan jelentkeznek oltásra, sokan oltatják be magukat, akkor ez a nehéz időszak lerövidül, ha kevesen regisztrálnak, kevesen oltatják be magukat, a nagyon nagy nyomást jelentő időszak hosszabb lesz. Kérek mindenkit, regisztráljanak, és oltassák be magukat” – így a miniszterelnök. Orbán Viktort egyébként a jövő héten oltják be, kínai vakcinát akar kapni.

Magyarországon két és fél millió ember vár oltásra. Eddig mintegy 2,5 millió ember regisztrált, ami önkéntes és ingyenes, de – mint Gulyás Gergely miniszter a mai kormányinfón elmondta – elsősorban az uniós szállítások lassúsága miatt még nem tartunk ott, hogy minden esetben szabad legyen a vakcinaválasztás.

Romló adatok

Mint ismert, 4385 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést csütörtökön, ezzel 414 514 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 120, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 672 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 315 781 fő, az aktív fertőzöttek száma 84 061 fő. 4836 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 411-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 2855 embernél mutatták ki a fertőzést. Kórházban 4353 beteget ápoltak, közülük 407-en voltak lélegeztetőgépen. Meghalt 102, többségében idős, krónikus beteg.

KÖZBEN ÁTLÉPTE A FÉLMILLIÓT AZ OLTOTTAK SZÁMA: EDDIG 508 073 FŐ KAPOTT OLTÁST, KÖZÜLÜK 211 073-AN A MÁSODIK OLTÁST IS MEGKAPTÁK.

A háziorvosok megkezdték az oltást a kínai Sinopharm-vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50–55 regisztrált időst tud beoltani, emellett folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca-vakcinával, amellyel praxisonként 10 fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer-vakcinával – írják a koronavírus-tájékoztató oldalon.