Itt a kormányrendelet az örökbefogadásról

Az örökbefogadási eljárás módosításai minden esetben az örökbefogadásra váró gyermekek érdekeire összpontosítanak, hiszen a gyermekvédelem a gyermek érdekeit szem előtt tartva keresi a számára megfelelő szülőt – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter közleményben szombaton az MTI-vel.

A tárca nélküli miniszter közleményében azt írta, az örökbefogadásra váró gyermekek érdeke, hogy mihamarabb szerető, gondoskodó családra leljenek, így elsődleges cél, hogy biztonságos környezetet kínáló szülők gondoskodása mellett nőhessenek fel azok, akiket örökbe fogadhatónak nyilvánítottak, illetve minél gyorsabban nyilvánítsák örökbe fogadhatóvá azokat, akiket vér szerinti szüleik nem kívánnak felnevelni.

Közölte: ahogyan eddig, ezután is szakemberek döntik majd el, hogy az örökbe fogadni szándékozók személyiségük és körülményeik alapján alkalmasak-e gyermek örökbefogadására.

– olvasható a közleményben. A közlés szerint az örökbefogadási vizsgálat része

A szakminisztérium első feladatai között szerepel, hogy a következő hónapokban áttekintsék minden egyes örökbefogadásra váró gyermek helyzetét és dokumentációját és ahol lehetséges, felgyorsítsák a családba kerülés folyamatát – írják.

2010 óta számos pozitív változás történt az örökbefogadás terén, melynek eredményeként tíz éve folyamatosan emelkedik az örökbefogadások száma. Ezzel egy időben 90 százalékkal nőtt az örökbefogadók száma is. Jelentősen lerövidült az az idő, amelyet a gyermekek bizonytalanságban töltenek, hiszen már akár 9 hónap alatt is egymásra találhat szülő és gyermek, illetve ingyenessé vált az az örökbefogadó szülők tanfolyama is, így ezt az összeget is gyermekükre fordíthatják