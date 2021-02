Alföldi Róbert: A kormány dönti el, hogy mi a szeretet

Alföldi Róbert Facebook-oldalán reagált arra, hogy szombaton megjelent a kormányrendelet az örökbefogadás új szabályairól.

Most már a törvény rögzíti, hogy a kormány, azon belül is a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet, és hogy ki alkalmas arra, hogy szeressen, és azt is, hogy ki szerethet, segíthet, nevelhet olyan gyerekeket, akiknek nincs se családja, se szülője, se szeretet az életében – írja a Jászai Mari-díjas színházi rendező és színész, hozzátéve: