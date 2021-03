Kincses Gyula: Nálunk is van oltásellenes kolléga

A mai Kibeszélőben Kincses Gyulával beszélgettünk. A Magyar Orvosi Kamara elnöke az egészségügyi rendszert láthatatlan kézként „szervező” hálapénz kivezetését is érintette, mely szerinte elsősorban nem is pénzügyi kérdés. Az interjúban arról is szót ejtett, milyen elfogadhatatlan részei voltak a ma éjféltől életbe lépő egészségügyi szolgálati jogviszonynak, s milyen kritikus pontok maradtak benne. Szót ejtett a koronavírus elleni védőoltást övező politikai megosztottságról, illetve arról is, hogy az orvostársadalomban is akadnak szélsőségesek, akik oltásellenesek, egyikük ellen pedig eljárást is indított a kamara.

A teljes interjú ma 19 óra után megtekinthető az Indexen.