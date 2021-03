Pénzbírság helyett közhasznú munkát vállal Szél és Hadházy a dudálós tüntetésekért

A két független országgyűlési képviselő, Szél Bernadett és Hadházy Ákos még tavaly tavasszal szervezett több dudálós tüntetést is a kórházi ágyak felszabadítása miatt, az úgynevezett „Kásler-terv” ellen. Több résztvevő ellen is eljárás, per indult, de a két képviselő bejelentése szerint – rajtuk kívül – senki másnak nem kell végül büntetést fizetnie a dudálásért.

Egy közösen tartott, online sajtótájékoztatón Hadházy Ákos hangsúlyozta, nagyon durva és brutális büntetéshullámmal próbálta a hatalom megakadályozni a dudálós tüntetéseket.

A képviselő szerint ez is igazolta, az Orbán-kormány „fél attól”, hogy a magyar emberek egyszerre nyilvánítsák ki a hangjukat. „Azt szeretnék, ha csendben maradnánk” – tette hozzá.

Lezárultak a bírósági eljárások, és a dudálás miatt kiszabott szabálysértési büntetéseket minden esetben eltörölte a bírósági. Ez egy nagyon fontos üzenet, dudálni szabad!

- jelentette ki Hadházy Ákos. Bár a bíróság határozata szerint a dudálás ellentmond a KRESZ-nek, de hogy ha azt a véleménynyilvánítás miatt teszik, akkor nem büntetendő.

Hadházy Ákos mindenkinek, aki a Lánchídnál jár a Clark Ádám téren, azt javasolja, hogy ha üzenni akar a miniszterelnöknek, akkor „kürtöljön, dudáljon”.

Fontos, hogy a miniszterelnök ne gondolja azt, hogy csendben vagyunk. Ne gondolja azt, hogy a magyarok többsége őt támogatja

– fogalmazott a független képviselő.

Azt is elmondta, hogy ő és Szél Bernadett – már egy mérsékelt büntetésként – fejenként százezer forintos bírságot kapott azért, mert meghirdették a dudálós tüntetéseket.

A bírságot nem fogják befizetni, közhasznú munkával fogják ledolgozni.

Az egyébként állatorvos Hadházy annak örülne, ha ezt egy állatmenhelyen, vagy valamely kórházban segédápolóként tehetné meg.

Szél Bernadett büszke azokra a magyar állampolgárokra, akik valamilyen formában részt vettek a dudálós tüntetéseken. Úgy véli, hogy a Kásler-terv óta semmi sem javult az országban.

A magyar kormány hibájából teljesen felkészületlenül érte az országot a koronavírus-járvány

– jelentette ki.

Szél Bernadett egy fillért sem szeretne fizetni „ennek a hatalomnak”, így vagy családsegítőként, vagy az egészségügyben vállalna munkát.