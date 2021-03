Több helyen is próbálkozott a hétvégén a Telex egyik középkorú olvasója, hogy mielőbb megkaphassa a koronavírus elleni oltást annak ellenére, hogy nem regisztrált, nincs krónikus betegsége sem. Meg is kapta, mégpedig úgy, hogy szombat reggel besétált az egyik ürességtől kongó kórházi oltópontra. Regisztráció híján itt elutasították, azonban elment egy másik kórházi oltópontra is, ahol közölte, hogy nem regisztrált, de beoltatná magát, ha van rá lehetőség.

Feltelefonáltak valakinek, aki közölte, hogy lehet innentől mindenkinek oltást adni

– írta az illető, akit ezután tíz perccel be is oltottak.

A Telex több olyan levelet is kapott, amely szerint a kisebb káoszban, ami a hétvégi tömeges oltakozást jellemzi, az olvasók úgy döntöttek, hogy próbára teszik szerencséjüket, és nyertek.

Történt ugyanis, hogy a hétvégi oltakozás ilyen-olyan formában jelenleg is történik az oltópontokon, de állítólag teljesen kiszámíthatatlan volt az egész dolog, ugyanis

egyes helyeken beadták az oltást azoknak az érkezőknek, akik nem értesültek a halasztásról, máshol nem.

A helyzet annyira kaotikus volt, hogy olyanokat is beoltottak, akik a pillanat hevében úgy döntöttek, hogy beoltatják magukat annak ellenére, hogy például csak tíz perccel az oltás beadása előtt regisztráltak.

Egy másik olvasójuk úgy jutott oltáshoz, hogy az egyik oltóponton valaki azt ajánlotta neki és oltásra vágyó társának, hogy a behívó sms-ről küld nekik egy képernyőfotót a telefonjukra, így azt bemutatva ők is megkaphatják az oltást.

Így is tettek, és annak ellenére, hogy egyikük sem volt a hétvégére hivatalosan behíva,

mindketten megkapták az oltást.

Korábban az Index is irt róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt szokásos reggeli interjújában, hogy át kell térni az adatalapú oltásra, de ez egy kicsit bonyolult, viszont megígérte, hogy meg fogják oldani az ügyet.