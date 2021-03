Megszüntették a nyomozást L. Simon Lászlóval szemben

Megszüntette a nyomozást L. Simon Lászlóval szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – írja a Blikk. Minderre azt követően derült fény, hogy Vadai Ágnes, a DK frakcióhelyettese rákérdezett Polt Péter legfőbb ügyésznél arra, hogy miként áll az L. Simon László képviselő ellen indított eljárás.

A képviselő ellen költségvetési csalás gyanújával indítottak korábban nyomozást.

Az eljárás amiatt folyt, hogy a politikus ugyanarra a velencei-tavi panzióra kétszer is állami támogatást nyert el: először 45,5 millió, majd 4 millió forintot kapott.

Eközben egyébként a cége és a szállás nevét is megváltoztatta.

Első alkalommal Simon Panzióként, a Simon és Simon Kft.-vel, másodszor pedig Bikavölgyi Panzióként a Bikavölgyi Panzió Kft.-vel pályázott és nyert.

Az adóhatóság az eljárás megszüntetését azzal indokolta, hogy

a két támogatás összértéke nem érte el a 200 ezer eurót,

ez pedig az uniós versenyjog szerint csekély összegű támogatásnak minősül, így nem volt kizáró ok, hogy másodjára is pályáztak L. Simonék a Magyar Turisztikai Ügynökségnél.

Az adóhatóság szerint továbbá az sem volt kizáró ok a pályázaton való indulásnál, hogy a panziójuk és apartmanházuk is ugyanazon a címen található, mivel az utóbbit külön nyilvántartásba jegyeztették be a gárdonyi önkormányzatnál.