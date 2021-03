Müller Cecília: Az se érezze még védettnek magát, aki megkapta a vakcinát!

Rendkívül súlyos és komoly a járványügyi helyzet Magyarországon. Hasonlóan Európa többi országához, egyre nagyobb a növekedés, ekkorát még sosem tapasztaltunk, még a második hullám alatt sem – mondta Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy a szűrőbuszok már hét helyen dolgoznak, hogy a háziorvos által mintavételre küldött páciensek minél hamarabb tudják a tesztjüket elvégezni. Saját gépjárművel érkezhetnek a betegek a szűrőbuszhoz, és a maszk viselése kötelező – hívta fel a figyelmet Müller Cecília, és arra is figyelmeztetett, hogy tünetes személy sehová se menjen, értesítse a háziorvosát, és várja meg, amíg személyesen végzik el nála a tesztelést.

A tiszti főorvos rámutatott: az esetszám növekedése, a járvány harmadik hulláma súlyos terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, naponta kell új részlegeket megnyitni.

Mindnyájunk feladata, hogy tehermentesítsük az egészségügyi ellátórendszert

– hangsúlyozta Müller Cecília, aki mindenkit arra kér, hogy fokozottan tartsa be a higiénés szabályokat, és ne menjen sehová családostul, mert csak így lehet megállítani a számok növekedését. Elmondta: a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben meredeken növekszik, az eredmények megközelítik az őszi járványcsúcs alatt mért értékeket. Egy város sincs, amely csökkenő értékeket mutatna, így a következő napokban javulásra semmiképpen sem számíthatunk.

Aki megkapja az oltást, az még egyáltalán ne érezze magát védettnek, ez egy hamis tévképzet. Ahhoz, hogy a szervezet reagáljon a vakcinára, legalább két-három hétre van szükség

– húzta alá a tiszti főorvos.

Az oltások beadása szerinte jó ütemben és folyamatosan zajlik, elsősorban az időseket és a krónikus betegeket oltják. Háromtípusú vakcina áll jelenleg rendelkezésre: százezer Szputnyik V vakcina, 120 510 adag Pfizer-vakcina, illetve ezen a héten a háziorvosok számára 105 600 adag AstraZeneca-vakcina is rendelkezésre fog állni. Csütörtöktől vasárnapig az elhalasztott AstraZeneca-oltásokat is be fogják adni, és mindenki megkapja a behívóját az oltásra.

Müller Cecília elmondta: a rendvédelmi dolgozók és a katonák beoltása is megkezdődik, továbbá arra kért mindenkit, hogy fogadják el a rendelkezésükre bocsátott oltást.

Újságírói kérdésre elmondta: a háziorvosok biztosan nem tartanak vissza vakcinákat, de van bizonyos mértékű szabadságuk.

Az országos tiszti főorvos ismertette, hogy kedden 6494 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146 főre emelkedett. Kórházban 8270 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 833-an vannak lélegeztetőgépen.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta:

megváltoznak az ausztriai ki- és beutazás szabályai, miután Ausztria veszélyes kategóriába helyezte Magyarországot.

A Németországba történő átutazást csak akkor engedélyezik, ha az illető 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel rendelkezik, és alapos indokkal, például dolgozni tart az országba. A járvánnyal kapcsolatos rendőri intézkedésekről Kiss Róbert elmondta, az elmúlt 24 órában

504 személlyel szemben intézkedtek a maszk elmaradt vagy helytelen viselése miatt,

458-an közterületen szegtek szabályt, 33-an a tömegközlekedésben, 13-an az üzletekben, plázákban,

304 rendőri intézkedés volt a kijárási tilalom, valamint a csoportosulások tilalmára vonatkozó szabályok megszegése miatt,

63-szor intézkedtek a határokon,

14 060-szor ellenőrizték a hatósági házi karanténban lévőket.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. március 9-én. Fotó: M1 / Médiaklikk)