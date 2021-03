A KDNP jobb időkre tartogatja erejét, ezért nem lép ki az Európai Néppártból (EPP) – mondta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az InfoRádiónak. A politikus már korábban is közölte, hogy a Fidesz kilépése ellenére ő egyedüli kormánypárti képviselőként továbbra is marad a konzervatív pártcsalád európai parlamenti frakciójában.

Hölvényi György most részletesebben is kifejtette a döntés indokát. Azt mondta: bíznak abban, hogy „jobb idők" is jönnek majd és nem akarják elhinni azt, hogy

Európa egyik legsikeresebb politikai formációja tartósan kimarad a politikai kereszténydemokrata középből

Hozzátette, hogy a Fidesz és az EPP között nagyon eldurvult a konfliktus.

Kiemelte továbbá azt is, hogy a KDNP tagságát nem függesztette fel az EPP, csak a Fideszét, ebből következőleg pedig nincs is indokuk arra, hogy távozzanak. A döntést a Fidesszel is közölték. Ettől függetlenül osztják a Fidesz véleményét, hogy az Európai Néppárt balliberális irányba sodródott.

Ez egy ténykérdés. Ha megnézzük azt, hogy milyen témák voltak a különböző szavazásokon mondjuk 15 évvel ezelőtt és ma, akkor ez kimutatható

– mondta, majd hozzátette: azt reméli, hogy „valamilyen formában ez visszafordítható. Fontos lenne, hogy az egyre inkább radikalizálódó baloldallal szemben egy minél egységesebb, valóban kereszténydemokrata karakterrel rendelkező erő jöjjön létre – fejtette ki Hölvényi György, aki azt ígérte, hogy a Európai Néppártban maradva ezen fog dolgozni.