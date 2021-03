30 napos bontásban kigyűjtöttük, hogyan nőtt a beoltottak száma Magyarországon

30 napos bontásban megnéztük, hogy naponta hány embert oltottak be Magyarországon az Our World in Data adatai alapján

30 napos bontásban vizsgáltuk, hogy hány embert oltottak be a szomszédos országokban(Ausztria,Szlovákia,Szlovénia,Románia,Ukrajna) ugyanezen forrás alapján

„A magyar oltási program az egyik legeredményesebb Európában, hazánk már a második az uniós ranglistán a lakosságarányos átoltottságban – így reagált szerdán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Politico azon írására, miszerint Magyarország utolsó az Európai Unióban a beadott vakcinák arányában. Kovács Zoltán a közösségi oldalán publikált cáfolatában azt írta, a magyar lakosság 11 százaléka már megkapta az oltást, az uniós átlag ugyanakkor csak 6 százalék, ami azt mutatja, hogy Magyarország jó döntést hozott, amikor „nemzeti hatáskörben is szerzett be vakcinákat."

Az ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), amelytől az uniós ügyekkel foglalkozó lap is vette az adatokat nem meglepő módon az átfutással dolgozik, tehát nem „real-time” frissülnek a számok. A legfrissebb, március 10-re vonatkozó kimutatásuk szerint a népességarányos beoltottság tekintetében Magyarország már 12,4 százalékon áll (második oltás 3,9 százalék), ezzel az uniós tagállamok közül csak Málta van előttünk, 14,9 százalékkal (második oltás 6,5 százalék). Itt lehet nézegetni a frissülő adatbázist.

Számszerűleg március 10-ig 1 107 791 embert (második oltást 317 906 fő kapott) oltottak be Magyarországon, április elejéig pedig mintegy kétmillió ember kaphatja meg a vakcinát – erről beszélt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Galgóczi Ágnes ehhez hozzátette még, hogy ez nagyban függ attól, hogy a védőoltások időben megérkeznek-e.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kormány naponta hány oltással számol, mennyit tart optimálisnak, ahhoz, hogy teljesüljenek azok a célok, amit Orbán Viktor miniszterelnök határozott meg nemrég, miszerint összesen 2,5 millió ember lesz beoltva Magyarországon április elejére, május elejére több mint 4,5 millió, és utána a 7 és 8 milliós számot is elérjük, cikkünk megjelenéséig a Koronavírus Sajtóközponttól azonban nem kaptunk választ erre.

Ha a kormányfő Facebookon meghatározott számait és céldátumokat vesszük irányadónak, akkor április elejéig – a miniszterelnök konkrét dátumot nem adott meg, csak hónapot – 21 nap alatt kell beoltani még 1 392 209 embert. Ez naponta átlagosan 66 295 beoltott embert jelent.

Az elmúlt harminc napot nézve látható, hogy ez igen feszes tempót jelent, nem véletlenül nyilatkozták az Indexnek a szakértők is azt, hogy az állami egészségügy leterheltsége mellett az oltásba lenne érdemes bevonni a magánegészségügy kapacitásait.

Emlékezetes, a kormányfő nem sokkal azután, hogy az ECDC adatsorai szerint itthon beoltották az egymilliomodik embert, arról beszélt, hogy ezzel messze az európai uniós átlag felett van Magyarország, megelőzve olyan tekintélyes országokat is, mint Németország és Ausztria. (Amikor a videót kitette, 10,26 százalékkal Málta után a második helyen állt Magyarország a népességarányos beoltottság tekintetében az európai uniós országok között – a szerk.)

Az Index az alábbiakban összeszedte egy hónapra visszamenőleg az oltottak számát. A kimutatáshoz a kormány koronavírus tájékoztató oldalán közzétett adatokat használtuk. Ezek már összeadott értékek, tehát az első és második oltás is benne van, napi bontásban.

Ha a szélső értékeket nézzük, február 10-ről 11-re például még csak pár ezer embert sikerült beoltani naponta (292 627 - 294 624) addig március 5-ről 6-ra már meghaladta a napi 86 ezret az oltások száma (862 953-949 497), ami óriási ugrás.

Március 10. - 1 107 791

Március 9. - 1 047 045

Március. 8. - 1 millió

Március 7.- - 981 401

Március 6. - 949 497

Március 5. - 862.953

Március 4. - 785 440

Március 3. - 758 037

Március 2. - 721 677

Március 1. - 685 247

Február 28 - 677 682

Február 27 - 563 601

Február 26 - 521 283

Február 25 .- 508 073

Február 24. - 471 004

Február 23. - 457 096

Február 22. - 453 457

Február 21. - 445 535

Február 20. - 427 309

Február 19. - 391 821

Február 18. - 365 021

Február 17. - 348 927

Február 16. - 341 958

Február 15. - 336 297

Február. 14. - 335 188

Február 13. - 330 745

Február 12. - 310 448

Február 11. - 294 624

Február 10. - 292 627

Az Our Wolrd in Datán szintén találunk arra vonatkozó adatokat, hogy Magyarországon hány embert oltottak be, grafikon segítségével az adott napot is tudjuk vizsgálni, szám szerint, sőt, be tudunk húzni több országot is az interaktív felületre. Az oldalon 2020. december 29-ig tallózhatunk vissza, a hazánkra vonatkozó számokat azonban érdemes óvatosan kezelni, mert a Nemzeti Népegészségügyi Központ kimutatásához képest (innen frissítik a kormány koronavírus tájékoztató oldalát is) némileg csúszással jelennek meg az adatok, tehát nem rögtön frissül, hasonlóan a már fent taglalt ECDC-hez. Ezzel, mármint a időigényes átfutással magyarázta kormányzati forrásunk is azt, hogy miért nem egyeznek az oltási adatok a kormány és Our World in Data oldalain, ettől függetlenül a szinkronizáció folyamatos.

A fenti táblázathoz hasonlóan az Our World in Data adatainak feldolgozásakor is 30 naptári napot vettünk alapul és Magyarország mellett vizsgáltuk nyugatról haladva: Ausztriát, Szlovákiát, Ukrajnát és Romániát, de ha valaki szeretné látni a többi országot is, ide kattintva könnyedén megteheti.

Február 10-én a napi vakcinabeadások tekintetében még Románia állt az első helyen (28395), majdnem háromszor annyit adtak be ott, mint Magyarországon (11123), de megelőzték Ausztriát(14507) és Szlovákiát (10233) egyaránt.

Lakosságszám:

Romániában 19,4 millióan élnek, Ausztriában 8,8 millióan, Szlovákiában 5,45 millióan, Ukrajnában 44 millióan, Szlovéniában pedig 2,1 millióan.

Románia egyébként egészen február 24-ig tartotta elsőségét, azt követően hazánk előzött és tartja magát azóta is. Sőt március 5-én (ez volt a csúcspont) csaknem 2-szer annyi dózist adtak be itthon, mint a második Románia esetében, pedig a 32419 beoltott személy nem kevés a részükről(ezen a napon ez 63767 volt nálunk).

Ez a dátum volt a fordulópont, hiszen március 9-én (ezzel lett legutoljára frissítve az Our World in Data adatsora) Magyarországon 59 185 ember kapott oltást, a második Románia 43603-at, a keleti vakcinákra pedig egyre „fogékonyabb” Ausztria pedig csupán 22762-t.

Összességében azt látjuk, hogy nem csak a népességarányos beoltottság tekintetében áll jól Magyarország, hanem a napi oltások számát tekintve is. A kormány közlése szerint egyébként az eddigi 6,5 millió adagról 10,9 millióra növelték a lekötött Pfizer-BioNtech oltóanyag mennyiségét. Magyarország így már összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le. Ebből 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, ennek eddig az 6 %-a érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

(Borítókép: Egy férfi megkapja a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcináját Szatmári László háziorvos tamási rendelőjében 2021. március 10-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)