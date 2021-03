Fekete Dávidnak nem bocsát meg a felesége

Soha nem fog megbocsátani a felesége Fekete Dávidnak, aki korábban főként őt okolta a válásukért, azonban a legfrissebb bejegyzésében már inkább magát hibáztatja a történtekért – írja a Bors. Fekete Dávid a bejegyzésében először egyfajta virtuális imádságot fogalmazott meg, majd az asszonyról is írt:

Vele egy időben nem volt más kérésem, csak az, hogy hadd legyen egy szép, szőke hajú feleségem, akivel büszkén mehetek jobbra-balra az élet útján. Hát megadtad az ország egyik legszebbjét. Majd amikor sok huzavona után hibát hibára halmoztam, Te akkor is ott voltál, és akkor is megbocsájtottál.

Felesége, Regina is olvasta az egykori Megasztár-szereplő bejegyzését. Mint mondta, nehéz megszólalni ezek után, nem tartja rossz embernek a férjét, mert ugyanolyan ember, mint bárki más. Neki is vannak hibái, azt azonban kijelentette, hogy lezárta a kapcsolatukat.

Nincs visszaút. Régóta érett bennem és egyébként szerintem benne is ez a szakítás. Nem fogok, nem tudok megbocsátani neki bizonyos dolgokat, fájdalmakat, amiket okozott, és amiket egy életen át cipelek majd, de ő a fiam édesapja, úgyhogy valahogy rendeznünk kell a viszonyunkat

– nyilatkozta a lapnak Regina, aki azt is elárulta, nincs új kapcsolata, hiszen három gyerek és a munka mellett nem fér bele az életébe.

A pár válásának hátterében a félrelépések mellett az eladósodás is közrejátszott. Az énekes súlyos százmilliókkal tartozik, mert rossz üzleti döntéseket hozott – ismerte be Fekete Dávid a TV2 műsorában. Az énekest akár börtönbe is zárhatják az adósságai miatt, hiszen több rendőrségi feljelentés is folyamatban van ellene.