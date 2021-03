Az Orbán Viktortól kapott pálinka mellé kerül Nagy Feró Kossuth-díja

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. Mint megírtuk, Kossuth-díjat kapott többek között a Beatrice frontembere, Nagy Feró is, aki a Borsnak elmondta, hogy mire költi majd a 16 millió forintos díjjal járó jutalmát:

Évek óta minden alkalommal mondogatták nekem, hogy most már biztosan én kapom meg, de őszintén megmondom, soha nem készültem rá, soha nem mondtam, hogy nekem ez kijár. Inkább csak a pofámat jártatom. Körülbelül két héttel ezelőtt értesültem róla, szívem szerint világgá kürtöltem volna, de az örömömet a mai napig meg kellett tartanom. A méltó helyét is kitaláltam: az Orbán Viktortól kapott pálinka mellé teszem a vitrinben. Büszke vagyok, de ettől nem fogok megváltozni. Remélem, még ebben az évben megszületik a negyedik unokám, úgy érzem, ez a díj nekik is szól, főleg az anyagi részére gondolok, amit szeretnék majd rájuk költeni.