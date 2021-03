A regisztráltak fele kapta meg az oltást eddig

Már 1 441 706 fő a beoltottak száma Magyarországon, ebből 421 915 fő már a második oltását is megkapta – ismertette a számokat az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Müller Cecília a járványgörbéről szólva azt mondta, hogy az meredeken ível felfelé, napról napra megdőlnek a csúcsok, az elmúlt 24 órában 6502 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Az eseményen szólt arról is, hogy a vírus folyamatosan mutálódik, ezért ez új feladatokat jelent a szakemberek számára nap mint nap. Müller Cecília arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben nincsen halaszthatatlan dolguk, akkor halasszák el a teendőiket. Ismertette a járványmatematikusok kutatási eredményeit is, ami alapján kijelentette: nehéz hetek várnak ránk.

A szennyvízben mért értékek arra utalnak, hogy nőni fog a fertőzöttek száma

– húzta alá.

Arról is beszélt, hogy egyre több embert ápolnak kórházban, számuk mára eléri a 10 386-ot, 1170-en pedig lélegeztetőn vannak. Kiemelte, hogy igazolódni látszanak az előrejelzések, és messze nincs itt a nyitás ideje.

Mindenki tartsa be a szakemberek kéréseit!

Az országos tiszti főorvos arra kérte az embereket, hogy tartsák be a járványügyi szakemberek kéréseit. A halálozási adatokra azt mondta, hogy ez a szám soha nem volt ilyen magas, és most már fiatalok is vannak a halottak között.

Kiemelte az otthoni munkavégzés fontosságát, és arra kért, hogy a szükségtelen kontaktusokat kerülje el, aki tudja. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi fertőzési szakaszban sokkal inkább terjed a vírus. Példának hozta, hogy míg az első hullámban elegendő volt a távolságtartás egy zárt teremben, most, ha maszk nélkül vannak egy teremben 15 percnél tovább,

egy fertőzőképes személy biztosan át tudja adni a koronavírust valakinek, aki még nem volt beteg.

Müller Cecília tájékoztatott, hogy újabb Moderna-szállítmány érkezett, szám szerint 54 ezer vakcinát küldtek Magyarországra. Az AstraZeneca 21 600 adagot szállított 78 ezer adag helyett, ez mindössze a harmada a várt mennyiségnek. Kiemelte, azt is tudják, hogy jövő héten is kevesebb vakcina érkezik az előre tervezettnél, és hangsúlyozta, hogy az oltás üteme csak azért nem halad úgy, ahogy szeretnék, mert kevés oltóanyag érkezik az országba.

A regisztráltak száma folyamatosan növekszik Müller Cecília szerint, és beszámolt arról is, hogy 6752 oltópontot jelöltek ki, ebből 6 ezer működik aktívan, egyelőre ennyi helyre tudnak oltóanyagot küldeni – emelte ki.

Ez azt jelenti, hogy a háziorvosoknak a következő napokra 1 ampulla AstraZeneca-vakcinát tudnak adni, ami 10 fő beoltására lesz elegendő, a betegeket pedig a kollégák az oltópontokra tudják elküldeni, praxisonként átlagban 44 főt. Elmondta azt is, hogy ezeken az oltópontokon Szputnyik V és Pfizer-vakcinák vannak, továbbá arra bátorította a háziorvosokat, hogy

kérjenek az önkormányzatoktól adminisztratív segítséget.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy a veszteségek minimalizálása érdekében feltétlenül szükséges, hogy a kockázatos korcsoportokat beoltsák, ezért az idősek beoltása nagyon fontos, és Müller Cecília megemlítette, hogy levelet is fog nekik írni, hogy regisztráljanak az oltakozásra.

Az országos tiszti főorvos kiemelte, tudja, hogy mindenki szeretne már fellélegezni és szabadulni, de türelmet kért az egészségügyi ellátórendszer és egymás felé is. Müller Cecília beszélt arról is, hogy zajlik a magyar oltóanyag fejlesztése is. Hozzátette, a nemzeti oltóanyaggyár legfőbb célja a magyar koronavírus elleni oltás előállítása, a vakcinát a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem fejleszti. Ennek nagy előnyeként említette, hogy a Magyarországon izolált törzseket dolgozzák fel, és ezeket bocsátják majd rendelkezésre a hazai oltóanyaghoz.

Elmondta azt is, hogy jelenleg kísérleteket végeznek, itt követik nyomon az oltóanyag hatásosságát, az ellenanyag termelődését és a sejtes választ is.

Bizakodnak abban, hogy a magyar oltóanyag hatásossága legalább annyira jó lesz, mint a jelenleg is használatban levő öt oltóanyag.

Az országos tiszti főorvos végül arról beszélt, hogy a bezártságot megkönnyíti az egyéni sportolás, és sétálásra szólított fel – természetesen a megfelelő távolságtartással –, és azt is mondta, hogy mindenki próbálja meg elterelni a gondolatait, hiszen reggelről estig csak a koronavírus-járványról lehet híreket hallani, és ez megterheli az emberek lelkét. Kiemelte, hogy a sportolás a mentális egészségnek is jót tesz.

Intézkedések

Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese online sajtótájékoztatón csütörtökön ismertette a rendőri intézkedés adatait. Mint mondta, egy nap alatt 567 személlyel szemben intézkedtek maszkviselési kötelezettség megszegése miatt. Rámutatott: a hatóságok ellenőrzik a vendéglátóhelyeket, de az elmúlt 24 órában nem kellett intézkedni egyetlen helyen sem, így ideiglenes bezárásra nem került sor. Elmondta, a kijárási tilalmat 336 személy szegte meg, így 2020. november 4-e óta összesen 51 516 személlyel szemben intézkedtek összesen a tilalom megszegése ellen.

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón az átoltottságról és az első lehetséges enyhítő intézkedések időpontjáról is beszélt. Az eseményt az Index percről percre közvetítette.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján 2021. március 18-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)