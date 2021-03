Zsúfolásig telt a győri kórház, több a koronavírusos beteg, mint ahányat el tudnak látni

A győri Petz Aladár Megyei Kórház igazgatója, Jávor László közölte a GyőrPlusz magazinnal, hogy az általa irányított intézményben 360 koronavírusos beteg megfelelő ellátását tudják biztosítani, de ezt már szerdán túllépték, és 371 fekvőbetegük volt, akik közül hatvanan szorultak lélegeztetésre.

A kórházigazgató nyilatkozatával megerősítette azt a tényt, hogy megdőlt az őszi rekord a győri kórházban. Szerinte úgy lehetne kezelni a helyzetet, ha a kevésbé telített Zala megyei intézmények vennének át fertőzötteket, vagy adnának kölcsön orvosokat, egészségügyi szakembereket, hiszen az előrejelzések szerint biztosan nőni fog a kórházakban kezeltek száma.

Óriási a nyomás rajtunk. A második hullám novemberi csúcspontjához képest is sokkal nagyobb a terhelés. Ráadásul az oltások egy részét is a mi orvosaink adják be.