Egy győri nő állítja, Fekete Dávid egy bűnszervezet tagja

Március elején robbant a bomba, miszerint Fekete Dávid felesége a férje Facebook-bejegyzéséből értesült arról, hogy vége a házasságuknak. Nem sokkal később kiderült, hogy az énekes teljesen eladósodott, és több feljelentés is folyamatban van ellene. Nemrég meg is szólalt egy neve elhallgatását kérő győri nő a Tényekben, aki kemény vádakkal él az egykori Megasztárossal szemben.

Az áldozat elmondása szerint az énekes hetvenmillió forinttal károsította meg, és emellett az autójával is tartozik neki, amit bár módszeresen eltüntetett, utólag rátaláltak, de azóta sem került vissza hozzá. A győri nő papírokkal tudja bizonyítani, hogy ő jóhiszeműen aláírta az adásvételi szerződést, a kocsi azonban eltűnt, Fekete Dávid egy másik kereskedésbe vitte, amit letagadott. De hajlandó lett volna visszaadni az autót a tulajnak, amennyiben az több millió forintot fizet érte.

Hozzátette egy, a Tényekben tett nyilatkozatában, hogy Fekete Dávid egy olyan bűnszervezetnek a tagja, ami autókkal üzletel, és erre bizonyítéka is van. De nem csak járművekkel bizniszelt, hanem állítólag mindennel, amivel csak tudott. Szoláriumgépek, traktorok is szerepeltek a repertoárjában, és építési területek eladásával is foglalkozott. Mindezekhez például a győri nő is kölcsönadott neki, köszönhetően az énekes karizmájának.

Mindezek ellenére éppen Fekete Dávid tett ellene feljelentést. Behívta a nőt és a párját az autókereskedése irodájába, hogy tisztázzák a történteket. Az énekes azt állította a rendőrségen, hogy ők ketten fogva tartották őt az irodájában, amelyről kiderült, hogy már nem is az ő irodája.

A győri nő két éve tett feljelentést, de mellette sokan mások is a hatóságok segítségét kérték az ügyben. Az átvert ügyfelek közel 600 millió forintot követelnek az énekestől.