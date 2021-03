Csak húsvét után jöhet a nyitás

A járvány harmadik hulláma minden eddiginél komolyabb kihívás elé állítja az országot. A jelenlegi számok mellett semmilyen nyitás nem képzelhető el. Mindenkit arra kérünk, hogy a húsvéti ünnepek időszakában is tartsa be a jelenlegi szabályokat – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter péntek délutáni rendkívüli tájékoztatóján.

A miniszter közölte: a kormány megvitatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által tett javaslatokat a szigorú szabályok enyhítésére. Bár a kabinet támogatja a kezdeményezést, úgy látják, hogy változtatásra akkor lesz lehetőség, ha a beoltottak száma átlépi a két és fél millió főt. Ez a jelenlegi számítások szerint húsvét után néhány nappal következhet be. Ezt követően Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az alábbi lépésekben enyhülnek a járványügyi korlátozások:

A kijárási tilalom este nyolc óra helyett tíz órától kezdődik, és hajnali ötig tart majd.

Az üzletek hajnali öt órától fél tízig lehetnek nyitva.

Valamennyi bolt kinyithat, ugyanakkor az üzletekben biztosítani kell, hogy tíz négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhat bent.

Az iskolák április 19-én nyitnak meg a jelenlegi tervek szerint.

A tanárok oltása április 1-jén kezdődik, és a számítások szerint bő egy hét alatt megkaphatják a vakcinát a regisztrált pedagógusok.

A szolgáltatások terén a március 8. előtti szabályok lesznek újra érvényesek.

Javában tart a koronavírus-járvány harmadik hulláma, és emiatt a következő hetekben fokozott óvatosságra kérnek mindenkit, a húsvéti időszakban is. Már csak néhány hétig kell kitartani, hogy az életünk visszatérjen a rendes kerékvágásba – mondta Gulyás Gergely.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnöknél üléseztek az operatív törzs kormánytagjai, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter. Megbeszélésükön döntés született a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) keddi javaslatairól, amelyek a szektor négyzetméter-alapú újranyitását szorgalmazták.

Az MKIK keddi közleményében az volt olvasható, hogy a kamara a kiskereskedelmi üzletek esetében javasolta, hogy az említett szektorban egy úgynevezett négyzetméter-alapú újranyitás valósuljon meg a következők szerint:

Az üzlethelyiségek esetében 5–10 négyzetméterenként csupán egy vevő tartózkodhatna bent. A 100 négyzetméter alapterületet meghaladó üzletek esetében 15 vagy 20 négyzetméter juthatna egy személyre.

A bevásárlóközpontok, plázák esetében egyedi szabályozás lenne szükséges, de ezen üzleteknél is a négyzetméter-alapú korlátozások betartását szorgalmaznák.

A higiéniás előírások betartása érdekében az üzletekbe és szolgáltatóhelyekre történő belépést követően ellenőrzött módon kerülne sor a kézfertőtlenítésre.

A fizikai kontaktussal járó szolgáltatási szektor esetében (például fodrász, kozmetikus, cipőjavító, ruhatisztító, varrónő stb.), amikor üzlethelyiségben végzik a szolgáltatást, a kereskedelemhez hasonlóan a négyzetméter-alapú szabályozás alkalmazását javasolják, ötvözve a betartandó járványügyi előírásokkal – például ügyfelek közötti távolság, ügyfélszám korlátozása, ügyfelek utáni fertőtlenítés, a vírus terjedését gátló védelmi eszközök használata.

