Információink szerint Orbán Viktor miniszterelnöknél üléseznek az operatív törzs kormánytagjai, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter. Megbeszélésük után még ma döntés születhet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) keddi javaslatairól, amelyek a szektor négyzetméter-alapú újranyitását szorgalmazták.

Harcosok, újranyitást akarnak”

– a miniszterelnök kedden még így számolt be Facebook-oldalán a kamara képviselőivel való találkozóról. „Boltok, szolgáltatások és általában az élet kereteinek, természetes kereteinek helyreállítását kívánják, és igazuk is van. De azt is meg kell érteniük, hogy az életvédelem szempontja az első” – tette hozzá.

A kormányfő ma reggeli rádióinterjújában is úgy fogalmazott, hogy jelenleg

semmilyen nyitás nem engedhető meg,

így a most zajló találkozón is valószínűleg elutasító válasz születik a kamara javaslataira.

Az MKIK közleményében az volt olvasható, hogy a kamara a kiskereskedelmi üzletek esetében javasolta, hogy az említett szektorban egy úgynevezett négyzetméter-alapú újranyitás valósuljon meg a következők szerint:

az üzlethelyiségek esetében 5–10 négyzetméterenként csupán egy vevő tartózkodhatna bent. A 100 négyzetméter alapterületet meghaladó üzletek esetében 15 vagy 20 négyzetméter juthatna egy személyre.

A bevásárlóközpontok, plázák esetében egyedi szabályozás lenne szükséges, de ezen üzleteknél is a négyzetméter-alapú korlátozások betartását szorgalmaznák.

A higiéniás előírások betartása érdekében az üzletekbe és szolgáltatóhelyekre történő belépést követően ellenőrzött módon kerülne sor a kézfertőtlenítésre.

A fizikai kontaktussal járó szolgáltatási szektor esetében (például fodrász, kozmetikus, cipőjavító, ruhatisztító, varrónő stb.), amikor üzlethelyiségben végzik a szolgáltatást, a kereskedelemhez hasonlóan a négyzetméter-alapú szabályozás alkalmazását javasolják, ötvözve a betartandó járványügyi előírásokkal – például ügyfelek közötti távolság, ügyfélszám korlátozása, ügyfelek utáni fertőtlenítés, a vírus terjedését gátló védelmi eszközök használata.

Orbán Viktor ma reggel kifejezetten a kamarai javaslatra utalvafogalmazhatott úgy, hogy tudja, a nagyhét időszaka mennyire fontos a szolgáltatóknak, de a járványügyi szakemberek a jelenlegi helyzetben ellenzik a lazítást.

(Borítókép: Orbán Viktor és az operatív törzs kormánytagjai a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ülésén a Belügyminisztériumban 2021. március 26-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)