Rusvai Miklós: Nem árt az oltás a kismamának és a magzatnak

A kismamákra és magzataikra sem jelent veszélyt a koronavírus elleni védőoltás – jelentette ki Rusvai Miklós az RTL Híradóban. A víruskutató emlékeztetett, hogy Izraelben már több mint százezer várandós nőt oltottak be a Pfizer-vakcinával, és semmilyen komplikációt nem okozott, így már más országokban is alkalmazzák.

Rögzítette ugyanakkor, hogy a kismamákat mindenképpen védeni kell, hiszen a koronavírus-fertőzés számukra és a magzat számára is súlyos következményekkel járhat, akár a baba életét is veszélyeztetheti. A szakember elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók, illetve az egészségügyi személyzet körében is többen vannak, akik várandósan is vállalták az oltást, vagy áldott állapotba kerültek az oltás után röviddel. Így az is kiderült, hogy a fogamzóképességre és az embriók beágyazódására sincs rossz hatással a vakcina, tehát aki gyermekvállalást tervez, az is bátran oltható.

Mindezek fényében a víruskutató közölte, hogy Magyarországon is elhagyták az ezzel kapcsolatos eddigi óvatossági előírásokat, s biztonsággal állítható, hogy az oltóanyag az áldott állapotban lévőkre sincs rossz hatással. Az oltást egyedül az első trimeszterben nem javasolják az orvosok, mert akkor fejlődik ki minden érdemi szerve a kisbabának.