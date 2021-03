Koronavírus: hétfőn már 20 ezer fölé érhet a halottak száma

9082 az új fertőzöttek száma, ezzel a koronavírus-járvány kezdete óta összesen 633 861 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 220, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 972 főre emelkedett – derül ki a kormányzati tájékoztató portál vasárnap közzétett adataiból.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 395 790 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 218 099 főre emelkedett. 11 805 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1527-en vannak lélegeztetőgépen.

A szombat reggelig eltelt 24 órában a koronavírus-járvány 253 halálos áldozatot szedett Magyarországon, az újonnan azonosított fertőzöttek száma pedig 10 167 fővel nőtt.

Ami a vakcinálást illeti, a kormányzati portál közlése szerint a beoltottak száma 1 903 498 fő, közülük 685 971 fő már a második oltását is megkapta. A húsvét előtti hosszú hétvégén a március 24-ig regisztrált tanárokat is beoltják, 82 ezer bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógus kaphatja meg a vakcinát. Azokat, akik hétfőig, március 29-ig regisztrálnak, húsvét után oltják be.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Müller Cecília regisztrációra kérte a várandós nőket is. Az országos tiszti főorvos elmondta, az mRNS-alapú vakcinákat, amilyen a Pfizeré és a Modernáé, biztonságosnak tartják a számukra.

Az adatok tükrében a jelenleg hatályban lévő korlátozások enyhítéséről csak akkor lehet szó, ha 2,5 millió embert már beoltottak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ezután