Nem szűnnek a fenyegetések, rendőrök védik Müller Cecíliát

Továbbra is rendőrök védik az országos tiszti főorvost, a fenyegetések nem szűntek meg − írja a Blikk. A lapot úgy tájékoztatta a rendőrség, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást.

A lap megbizonyosodott róla, hogy a tiszti főorvos házát figyelik a rendőrök, rendszeres időközönként elhajtanak előtte. Ha gyanús, ismeretlen autó bukkan fel a környéken, a rendőrök kérdőre vonják a sofőrt.

Régebben levélben jelentkeztek a fenyegetők, az utóbbi időben jellemzően az online térben aktívak. A lapnak egy kiberbiztonsági szakember azt nyilatkozta, hogy a tettesek általában elkövetnek valamilyen hibát, ami a lebukásukhoz vezet.

A hatóságok ilyenkor megvizsgálják, köthető-e valamilyen konkrét műszaki megoldással rendelkező eszközhöz a forrás, illetve kikérik a szolgáltatótól a rendelkezésére álló információkat. Ez egy e-mail-fiók esetében is sok mindent elárulhat, de a közösségi oldalak nagyon sok információt gyűjtenek maguktól is a felhasználóról, például honnan jelentkezett be, mikor mit csinál, milyen szokásai vannak és hol tartózkodott