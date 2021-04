A tömeges és ingyenes tesztelés bevezetését sürgeti az MSZP

A tömeges tesztelés és szigorú kontaktkutatás bevezetését követeli nagyszombati közleményében a Magyar Szocialista Párt, elsősorban a szlovák példát tekintve irányadónak.

Márciusban adták közre annak annak az elemzésnek az eredményeit, amely szerint a szomszédos ország tömeges teszteléssel és jól szervezett kontaktkutatással megtámogatott szigorú karanténintézkedései hatására 70 százalékkal sikerült visszafogni a fertőzés terjedését 2020 őszén, a második járványhullám alatt.

Az ellenzéki párt kárhoztatja a kormányt azért, mert nálunk ezzel ellentétben meglátásuk szerint bármiféle stratégia nélkül, átgondolatlanul, ötletszerűen szerveztek bizonyos csoportokban teszteléseket, illetve ahogy a közlemény fogalmaz

a magyar járványügy pedig egyszerűen feladta a kontaktkutatást.

Azt is sérelmezik, hogy a kormány mindössze annyit tett, hogy hatósági árassá tette a koronavírus-teszteket, holott egyre több állam biztosít ingyenes és rendszeres tesztelési lehetőséget polgárai számára, akár otthoni gyorstesztekkel is. Az Index is írt arról, hogy Ausztriában milyen széles körben biztosított a koronavírus-teszt lehetősége.

A közlemény szerint az MSZP úgy gondolja, hogy nem lehet lemondani a tesztelésről és a kontaktkutatásról.

Ezért továbbra is követeljük, hogy a kormány kezdje meg a tömeges, önkéntes és ingyenes szűrést, és a szigorú kontaktkutatást – hangsúlyozza a párt.

Mint írják, tudni kell, hogy ki beteg, és ki nem, mivel így rengeteg tünetmentes fertőzőt ki lehet szűrni, mert ezzel a járvány terjedését jelentősen vissza lehetne fogni.

Azoknak pedig, akik igazoltan koronavírus-fertőzöttek, vagy karanténba kényszerülnek biztosítani kell a fizetésük 100 százalékának megfelelő táppénzt. Mindezek mellett pedig az MSZP továbbra is azt javasolja, hogy a kormány biztosítson ingyenesen havonta 5 darab, otthon elvégezhető gyorstesztet mindenki számára.

A párt szerint minden rendelkezésre álló eszközt használni kell a védekezéshez. Úgy vélik, hogy a tömeges tesztelések lebonyolításához, a kontaktkutatások lefolytatásához, az ingyenes gyorstesztek biztosításához és a 100 százalékos táppénz bevezetéséhez Orbán Viktornak és a kormányának rendelkezésére áll minden szükséges eszköz. Így a tétlenségük miatt nem mutogathatnak másokra! – zárul a közlemény.