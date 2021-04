Április végére minden magyart be lehet oltani, aki regisztrált

Kormányzati adatok szerint 3,8 millióan regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra, és becslések szerint április végére minden regisztrált megkaphatja az első oltást Magyarországon – derül ki az RTL Klub Híradó.riportjából. Boldogkői Zsolt virológus szerint azonban ez nem elég a nyájimmunitáshoz, a járvány terjedésének megállításához.

Olyan magas szintű nyájimmunitást kell elérnünk, amely ekkora szintű oltásellenességgel nem lehetséges. Most hurráoptimisták vagyunk, egyre nagyobb az oltási hajlandóság, de olyan küszöbhöz érkezünk, ahonnan nem tudunk továbbhaladni, mert sokan elvi alapon ellenzik

– mondta az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Központi Statisztikai Hivatal március végi felmérése szerint Magyarországon a megkérdezettek 55,6 százaléka beoltatná magát, míg a 19 százaléka még nem döntötte el. A virológus szerint ez az arány viszont egyáltalán nem elég a nyájimmunitás eléréséhez.

Ami a vakcinák számát illeti, már most több van, mint ahányan jelentkeztek az oltásra, és a következő hetekben is érkeznek a szállítmányok, így az is előfordulhat, hogy bőven lesz oltóanyag, de nem lesz kit oltani vele.