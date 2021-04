Karácsony Gergely: mindenkinek komoly felelőssége van a nyitással kapcsolatban

Megértem azok megkönnyebbülését, akiknek így megmenekülhet az üzlete, a munkahelye. Megértem az igényt, hogy visszakapjunk valamit a szabadságunkból. Mégis arra kérek mindenkit, hogy értsék meg,

az oltás, különösen az első oltás önmagában nem állítja meg a járványt.

A fertőzés továbbra is emberéletek százait veszi el nap mint nap – fogalmaz Facebook-bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony Gergely részletezte, Magyarországon népességarányosan világviszonylatban is kiugróan magas a halálozások száma továbbra is, a kórházakban pedig az emberi teljesítőképesség határán küzdenek a betegekért az orvosok, a rezidensek és az ápolók.

A főpolgármester szerint a döntés, hogy 2,5 millió beoltotthoz kötik az üzletek és a szolgáltatók nyitását, komoly felelősséget tesz az állampolgárok vállára. Hozzáteszi, azokban az országokban, ahol a magyarnál nagyobb az átoltottság, ennek eredménye csak hosszú hetek múlva jelentkezett a járványadatokban.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy sok múlik az emberek hozzáállásán is, hogy a járvány lecsengésére vagy drámai erősödésére kell-e számítani a következő hetekben, ugyanis az európai összehasonlításban jelentős átoltottság ellenére még mindig sokan vannak, akik nem jutottak vakcinához.

Kérem, hogy legyenek óvatosak, tartsák be a jól ismert egészségügyi szabályokat! Kerüljék a tömeget! Viseljenek maszkot és mossák, fertőtlenítsék a kezüket! Ha bármilyen tünetet éreznek, kerüljék mások társaságát! Teszteljenek! És a legfontosabb: regisztráljanak, kérjék az oltást! Tegyünk meg mindent magunk és mások egészségéért! Járjunk el bölcsen és felelősen, egy fővároshoz, egy nemzethez méltóan

– kérte a budapestieket a főpolgármester.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy a nyitás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a továbbiakban most már mindenki szabadabban élheti az életét, lehet például fodrászhoz menni, de változik a kijárási tilalom ideje is, mert szerdától akár este háromnegyed tízig is lehet bandázgatni a rakparton, ha közel lakik. A lényeg, hogy tízre haza kell érni mindenkinek, aki nem dolgozik.