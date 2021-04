Válaszolt az érettségizőknek az Oktatási Hivatal

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy az idén érettségiző diákok szerint a záróvizsga ezúttal nem csak számukra jelent aggodalmat, mert ha a most még otthonukban tanuló beoltatlan diákok májusban az iskolába igyekezve kiáramlanak az utcára, és netán a vírus hordozói, akkor akaratukon kívül megfertőzhetik a tömegközlekedési eszközökön velük utazó utasokat.





Éppen ezért a rendkívüli körülményekre való tekintettel olyan forgatókönyv nyilvánosságra hozatalát kérik a döntéshozóktól, amely határozott választ ad az érettségizők, tanáraik és családtagjaik kérdéseire, például arra, hogy milyen körülmények között lesznek a szóbeli vizsgák megrendezve.



Az Index a diákok kérdéseivel az Oktatási Hivatalhoz fordult, ahonnan nem sokkal ezelőtt a következő választ kaptuk:

Az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák során a járványügyi veszélyhelyzetben alkalmazandó biztonsági intézkedésekről számos információ elérhető az Oktatási Hivatal honlapján. A vizsgák pótlásának lehetőségeit a vizsgaszabályzat részletesen szabályozza.

A diákok esetleges utcai fertőzőképessége nyilvánvalóan túlmutat az Oktatási Hivatal hatáskörén, ezért a honlapjukon közzétett információk közül most kiemelünk néhány olyan biztonsági intézkedést, amelyeket az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasolnak végrehajtani az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításakor:

A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a vizsgázók az épületben és a várakozóhelyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségügyi szabályokat tartsák be.

Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében.

A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. A szóbeli vizsga megszervezésekor, beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor erre kiemelt figyelemmel kell lenni.

Javasolt, hogy a vizsgaelnök az egészségügyi kockázatra való tekintettel a vizsga nyilvánosságát zárja ki.

A vizsgabizottság tagjai és vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése kötelező.

A védőmaszk viselése a vizsgázók számára az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező, a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező, a szóbeli felelet során nem kötelező.

Az Index ma hosszabb írásban arról adott hírt, hogy a Pfizer–BioNTech oltóanyagot a gyártó 16 évesnél idősebb páciensek körében bevizsgálta már, és ennek megfelelően gyakorlatilag minden hatóság, így az Európai Gyógyszerügynökség is engedélyezte a 16 éven felüliek oltására. Ez némiképp szokatlan, mivel a korcsoportok határait általában 18, illetve 60 évtől húzzák meg a gyártók és a hatóságok is, ahogyan az történt a Moderna és az AstraZeneca oltásával kapcsolatban is. A Pfizer-vakcina esetében azonban ez nem így volt, és ennek eredményeként jelenleg az egyetlen lehetőséget jelentené a 16–18 év közöttiek, vagyis az érettségire készülők védelmére.