Megszólalt az osztrák külügy, Ausztria elfogadhatatlannak tartja az M1 riportját

Kritische Fragen zu stellen, ist Kernaufgabe von Medien. Der Umgang durch #M1 mit @tschinderle ist daher unvertretbar. AM #Schallenberg hat sofort mit dem ungarischen AM #Szijjarto telefoniert. Auch der 🇦🇹 Botschafter in Ungarn wird diese Position in aller Deutlichkeit darlegen.