Átlépte a 23 ezret a halottak száma

A héten több szakértő, de a Magyar Orvosi Kamara is élesen kritizálta a nyitást, és inkább a fertőzés terjedésének kockázataira hívta fel a figyelmet. Az új fertőzöttek számának napok óta tartó dinamikus emelkedése is ezt támasztja alá. A szombat reggeli hivatalos adatok szerint

8053 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában.

Ezzel a járvány kezdete óta összesen 713 868 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Egy nap alatt 245-en haltak meg koronavírus-fertőzésben,

a járvány áldozatainak száma 23 211 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 423 366-re növekedett. Sajnálatosan az aktív fertőzötteké is dinamikusan emelkedik: már 267 291 főnél jár.

A hivatalos adatok szerint csökkent a kórházi kezelésre szorulók száma, jelenleg 10 921 koronavírusos beteget ápolnak az intézmények, közülük 1344-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 760 938 főre emelkedett, közülük 1 171 475 fő már a második oltását is megkapta. A magyar lakosság 27,5 százaléka kapott már legalább egy oltást, az uniós átlag 14,4 százalék – hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu.

Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer- és Szputnyik vakcinákkal végzik az oltást.

Péntekre 7325 új fertőzöttet és 285 elhunytat regisztráltak. 11 363 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 1364-en voltak lélegeztetőgépen.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, a tegnapi naptól megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. A szigorú járványügyi intézkedések mellett kinyithattak az üzletek, elindulhattak a szolgáltatások, a kijárási tilalom pedig április 7-től 22 órára tolódik.

Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon. Hozzáteszik: veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta az oltást. A pedagógusok soron kívüli oltása is folytatódik, az érintettek SMS-ben már megkapták a behívót.