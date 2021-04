Egy magyar startup áttörése a vírus elleni küzdelemben

A találmány a hipoklórossav molekuláját stabilizálta, ennek köszönhető, hogy akár fél éven keresztül is felhasználható fertőtlenítésre. Kormos István, a fejlesztést támogató cég ügyvezetője a szer hatásmechanizmusa mellett az alkalmazás jövőbeni lehetőségeit is felvillantotta.

A vírusjárvány időszakában már szinte természetesnek vehető, hogy mielőtt az ember belép egy épületbe, kezére fertőtlenítőszert permetez, hogy saját maga számára csökkentse a megfertőződés esélyét.

Kevesebbszer találkozhatunk azonban azokkal a megoldásokkal, melyek nem az egyén szintjén jelenthetnek segítséget, hanem a nagyobb forgalmú helyek, épületek fertőtlenítésre hivatottak. Az irodákat, üzlethelyiségeket többnyire ózonos eljárással kezelik, nagy kiterjedésű, nyitott tereket permeteznek. Ez utóbbi területen sikerült áttörést elérnie egy magyar cégnek. Az Ecowian Magyarország Kft. és a C.S.G Kft. tulajdonosai alapvetően szálloda és épületüzemeltetéssel foglalkoztak. Még 2014-ben, jóval a koronavírus járvány előtt fejlesztették ki a Higén+99 nevű készítményt, amelyre hatás és esettanulmányokkal, vizsgálati teszteredményekkel, hatósági és laboratóriumi visszaigazolásokkal rendelkeznek. A kezdeti időszakban termékük kevésbé volt elterjedt a piacon, azonban innovációjuk éppen a fertőtlenítés iránti fokozott érdeklődéssel egy időben került fókuszba.

Baktérium és vírus pusztítás széles spektrumon

A Higén+99 formula alapja az emberi szervezet fehérvérsejtjeiben megtalálható anyag, a hipoklórossav, ezt már 1870-es felfedezése óta ismerik – magyarázza Kormos István, a cég ügyvezetője. Az emlősök immunrendszerének első védelmi vonalaként, a sebhelyeken termelődik sóból és vízből a fertőzések leküzdésére. Mivel igen instabil molekula, előállítása után a hatékonysága gyorsan csökken. Ebből adódóan az eddig elérhető megoldások az “in situ”-t, vagyis közvetlenül az előállítás utáni felhasználást tették csak lehetővé.

Az Ecowian és partnere a C.S.G. Kft. innovációjának lényege éppen az, hogy stabilizálni tudták a Higén+99 formulát, így az már akár 180 napos szavatossági idővel is rendelkezik,

mégpedig olyan állapotban, hogy a formula kifejthesse különlegesen hatékony fertőtlenítő hatását. Ennek köszönhetően a szer kannákba tölthető és szállítható.

Amilyen egyszerű, annyira széles spektrumú a Higén+99 formula: elpusztítja a jelenleg ismert vírusok és baktériumok 99,99 százalékát, egyebek mellett a Covid-19, HIV, Ebola, H1N1 vírusokat is.

A hatóanyaga jelen van az emberi szervezetben is ezért alkalmazásakor sem a felhasználók, sem a fertőtlenített felület, sem pedig a természet nem károsodik; miután kifejtette hatását, sóra és vízre bomlik.

Kormos István azt is hangsúlyozza, hogy egyelőre ipari felhasználásra állítják elő viszonteladók számára (ezt alkalmazta például a Tesco belső felhasználásra), de nem zárja ki, hogy a jövőben a lakosság számára is elérhetővé teszik e környezetbarát szert. Hozzáteszi, hogy biztonságát tekintve a Nemzeti Népegészségügyi Központ PT5-ös szabványnak is megfelelnek, ami az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz tisztítását jelenti. (A PT1 a kézfertőtlenítést, a PT2 a felület-, a PT3 az állategészségügyben használható fertőtlenítést, PT4 az élelmiszer és takarmány közelében használt termékeket jelöli.)

Molekulárisan támadja a koronavírust

Az említett fertőtlenítő folyadék inaktiváló hatását nem hagyományos vegyszerként, vegyi úton, hanem molekulárisan éri el és fejti ki.

A Covid19 betegséget a SARS-CoV-2 koronavírus okozza, amely egy pozitív szálú RNS vírus. A SARS-CoV-2 koronavírusnak RNS az örökítőanyaga és egy membránburok (fehérje burok) veszi körül. A hipoklórossav a vírusfehérjénél összetettebb és ellenállóbb biofilmet is képes feloldani ezáltal a vírussal érintkezve könnyedén feloldja és denaturálja a vírustüskéket így semmisítve meg a koronavírust.

Mivel nem klóros vagy alkoholos folyamat alapján hat, ezért vele szemben a vírus nem válhat rezisztenssé. A jelenlegi védekezési folyamatokban épp úgy alkalmazható, mint a megelőzésben. A cég közlése szerint százszor nagyobb fertőtlenítő erővel rendelkezik, mint az eddig ismert aktív klórt tartalmazó, lúgos kémhatású fertőtlenítőszerek. Jelenleg is végeznek vele légfertőtlenítést ködgenerátorral és ultrahangos párásítóval is. Környezet és „emberbarát” megoldásuk többek között a sport és nagyrendezvények csíra és baktérium mentes lebonyolítását teszi lehetővé. Már több helyen a párásító beléptetőkapukat is ők töltik fel a szerrel, a leglátványosabb azonban a drónos fertőtlenítés. A felvétel a Vasas stadionjában mutatja be, miként hasznosítható nagy felületeken is.

A családi vállalkozásból kinőtt cég vezetője azt mondja, már képesek akár egy repülőtéren az országba belépő utasok, csomagjaik, de a gépek utaskabinjainak teljes fertőtlenítésre is. Terveikben szerepel, hogy bemutatkozzanak a közületeket kiszolgáló cégeknek, így elképzelhető, hogy a jövőben a MÁV-nál, a BKK-nál és több egészségügyi illetve büntetésvégrehajtási intézményben is alkalmazzák majd a magyar fejlesztésű Higén+99 fertőtlenítőszert.