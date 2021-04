A bőrgyógyász szerint a D-vitamin segíthet a koronavírus legyőzésében

Kádár László bőrgyógyász szakorvos arra hívta fel a figyelmünket, hogy koronavírus-fertőzöttség esetén rizikócsökkentő faktor lehet, ha megfelelő a D-vitamin-szintünk.

A szakorvos szerint ez bármilyen felső légúti megbetegedés legyőzésében segíthet, de hangsúlyozta, hogy

a maszk, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés az alap, az oltás pedig mindenekfelett áll, ezek a legfontosabbak. Magas D-vitamin-szinttel pedig ugyanúgy megfertőződhetünk, de az immunrendszert aktivizáló szerepe miatt nagyobb esélyünk lesz az enyhébb lefolyásra.

Kádár László úgy gondolja, hogy minden magyar állampolgárnak évente egy alkalommal ingyenesen elérhetővé kellene tenni a D-vitamin-szint meghatározását.

Nyáron a napozásnak köszönhetően van egy természetes töltődés, de minél barnább a bőrünk, annál kevesebb D-vitamint tudunk felvenni ezen keresztül, az ősz pedig nagyon hamar itt lesz, ezért hangsúlyos, hogy megfelelő-e a vitaminpótlásunk, ez egyébként vonatkozik a D- mellett például a C-, K- és A-vitaminokra, valamint a cinkre és a szelénre is.

Tavaly októberben kutatások alapján részletesen is írtunk arról, hogy a D-vitaminnak milyen szerepe lehet a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben, jelentősen csökkentve a halálozás esélyét.

Egy későbbi tanulmány ezzel szemben már arról szólt, hogy inkább csak egybeesés, és nem összefüggés, hogy magasabb D-vitamin-szintet mutattak ki azoknál, akiknél enyhébbek voltak a tünetek.

2021. március végén jelentette be a Semmelweis Egyetem, hogy a járvánnyal kapcsolatban is friss ajánlást állítanak össze a D-vitamin használatáról, ez április végére készülhet el.

Akkori cikkükben úgy fogalmaztak, hogy a laborvizsgálat során a 75 nm/l-es szint fogadható el normál tartománynak, a téli hónapokban pedig napi 2000 egység D3 fogyasztását javasolják, Kádár László viszont a napi négyezret hatékonyabb mennyiségnek tartja.

A Semmelweis anyagában azt is kifejtik, hogy a fertőzés ideje alatt napi 4000-6000 egységre is szükség lehet tíz napon keresztül. Ez rendezheti az esetleg fennálló D-vitamin-hiányt, de ennyi idő alatt nem okozhat mellékhatást.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy helyes táplálkozással is sokat tehetünk az egészségmegőrzés érdekében. A túlsúly, a magas vérnyomás vagy a szív- és érrendszeri problémák önmagukban is gondot jelentenek, koronavírus esetén pedig rizikótényezőnek számítanak.

