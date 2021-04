Müller Cecília: A regisztráltak több mint kétharmadát már beoltották

A harmadik járványhullám lassulására utaló – igaz, meglehetősen kevés 12,9 ezer teszt mellett 1645 új megbetegedést – jelző friss járványadatok közlését követően az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóján elhangzott:

egyre közelebb az oltottak 3,5 milliós határ, amelyet követően a belügyminiszter egyedi közigazgatási határozatban dönthet a járványvédelmi intézkedések következő lazítási fokozatának életbe lépéséről.

A második fokozatban a teraszok és kerthelyiségek reggel 5 és este fél 10 között lehetnek nyitva, a teraszon nem szükséges, azonban a zárt helyiségben kötelező maszkot viselni. A vendéglátásban dolgozóknak azonban végig kötelező a maszk hordása.

Este 10-től továbbra is él a kijárási korlátozás – hívta fel a figyelmet Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Beszámolt arról is, hogy továbbra is sok, 545 emberrel szemben léptek fel a rendőrök maszkviselés elmulasztása miatt, és a kijárási korlátozás megszegőit is 214 esetben érték tetten a járőrök.

Egy Bács-Kiskun megyei, balotaszállási presszó üzemeltetője ismételten megszegte a nyitvatartással kapcsolatos járványvédelmi korlátozásokról szóló szabályokat, ezért az üzlethelyiséget egy évre bezáratták az intézkedő rendőrök.

Az országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy

4,326 millió felett jár a vakcinára regisztráltak száma, mintegy 69 százalékukat már beoltották.

A legalább egyszer beoltottak száma elérte a 3 317 052-t, közülük 1 400 703 fő már a második adagot is megkapta – mondta Müller Cecília.

Beszámolt arról is, hogy a héten milyen ütemezésben hány vakcinát vár a komány, és ezeket ki és hol használhatja fel.

Szavai szerint lassul a járvány terjedése, túl vagyunk a platón. A szennyvízvizsgálatok azonban arra utalnak, hogy bár sok helyütt stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, azonban meglehetősen magas, a harmadik járványhullám kezdetén mért szinttől magasabb szinten. Vagyis még sokan betegek körülöttünk, ezért továbbra is fontos az egyéni védőintézkedések betartása.

A tiszti főorvos kiemelte, hogy ezekkel a szállítmányokkal további lendületet kap az oltások beadása, és ez azt vetíti előre, hogy lassan mindenkit be tudnak oltani, aki eddig regisztrált.

Aki még nem regisztrált, arra kérte, hogy ezt tegye meg.

Tájékoztatott a hétfői adatokról is, és azt mondta, hogy bár csökkenés tapasztalható a fertőzések számában, ez még nem elegendő. Rámutatott: a brit mutáns miatt bonyolultak a kórházi kezelések.

Kitért a szennyvízvizsgálatokra is, azt mondta, hogy egy nagyon lassú, enyhe csökkenést mutat a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga, de attól még mindig nagyon magas a számuk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok fertőzött van, és messze, sokkal magasabb szinten van, mint a harmadik hullám kezdetén volt.

Kiemelte, hogy a védekezés és a higiénés szabályok betartása továbbra is indokolt.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a heti adatokat tekintve viszont kedvezőbb a helyzet, a fertőzöttek átlagéletkora csökkent egy évvel. A nemenkénti megoszlás nem változott. A fertőzöttek 13 százaléka Pest megyében van, 14 százalékuk Budapesten él. Múlt héten Tolna megyében regisztrálták a legkevesebb fertőzöttet, ez nagyjából 2 százalék, tájékoztatott. A járvány dinamikájáról azt mondta, 21 százalékkal csökkent az újonnan regisztráltak száma, a legnagyobb arányban Somogy, Tolna, és Győr-Moson-Sopron megyékben.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. április 20-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)