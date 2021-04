Suttogások és sikolyok miatt panaszkodnak a fehérvári panel lakói

A Fejér Megyei Hírlap több olvasója szerint furcsa zajok szűrődnek ki egy székesfehérvári panelházból. A lakók arra panaszkodnak, hogy félreismerhetetlen zajokat kell hallgatniuk.

Egy olvasó elmondása szerint hosszú hónapok óta éjjel-nappal lehet hallani a ház egyik lakásából átszűrődő hangokat, amelyek minden jel szerint erotikus szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

Az ágyak falhoz ütődéséből eredő zaj, emberi hang és magas sarkú cipők kopogása hallható folyamatosan.

Egy másik olvasó is megszólalt az ügyben: három kiskorú gyermekükkel élnek a lakásban, ahol folyamatosan hallani lehet a hangokat. Többször jelezte már az érintett lakás tulajdonosának a problémát, aki tagadott, és nem is lépett az ügyben. Kiemelte: többször előfordult, hogy az éjszaka közepén érkező vendégek tévedésből az ő lakásukba csengettek be, felébresztve az egész családot.

A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.