Fekete kedd a MÁV-nál, egy nap alatt három halálos baleset történt

Az első tragikus baleset kedden reggel Érdnél történt. A Déli pályaudvarról 6:55-kor Dunaújvárosba induló vonat a Főnök utcai átjáróban elütött egy gyalogost, aki azonnal életét vesztette.

Pár órával ezután Ináncsnál hajtott egy kisteherautó a fénysorompó tilos jelzése ellenére a sínekre, ahol az érkező szerelvény éppen a vezetőfülkénél ütközött bele. A sofőr itt is olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Az ináncsi baleset után fél óra sem telt el, és jött a nap legsúlyosabb tragédiája a Nyíregyháza melletti Újfehértónál, ahol a vasúti átjárót lassan keresztező traktorba két vonat is belehajtott, az egyik ki is siklott. Ez az eset is a járművezető halálával végződött, ráadásul itt öt utas és a mozdonyvezető is megsérült. Jellemző a katasztrófa nagyságára, hogy az Országos Mentőszolgálat 13 mentőautót, 2 mentőhelikoptert és tömeges baleseti egységet is a helyszínre irányított.

A kisiklás miatt itt a vasúti infrastruktúra is jelentősen megrongálódott. Biber Anett, a MÁV szóvivője elmondta, hogy a vasúti pálya, a felsővezeték és annak tartóoszlopai, az útátjáró és a balesetben érintett vasúti járművek megrongálódtak,

a kár az első becslések szerint több tízmillió forint lehet.

A kisiklott szerelvény első kocsiját szerda délben daruval már beemelték a vasúti pályára, majd a nap folyamán az oldalára dőlt, a másik vágányt teljesen elzáró második kocsit is visszaemelik a sínekre, a cél az, hogy szerda éjszakáig végezzenek ezzel a munkafázissal. A szerelvény mozdonya a traktorral történő ütközés után tizenhat méterre sodródott el a vágánytól és a vasúti töltés alján állt meg; hogy azt hogyan emelik be a sínekre, még nem tudják. Annyi bizonyos, hogy a földet ki kell termelni körülötte, akkor lehet megtervezni a visszaemelést, így akár egy-két hétig is tarthat a mozdony műszaki mentése.

A vizsgálatok szerint az érintett kétvágányú pályaszakaszon óránkénti 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok, de a balesetben érintett szerelvények egyike sem haladt ennyivel, a mozdonyvezetők és a vasutasok az utasításoknak megfelelően jártak el. Az útátjárót biztosító fénysorompó a baleset idején jól működött, tehát tilos jelzést mutatott a közút felé. Több vasúti fórumon ugyanakkor arra figyelmeztettek az eset utáni hozzászólók, hogy még szabad jelzésnél is érdemes lassítani és körülnézni, hogy megelőzhetők legyenek a tragédiák. Ráadásul az is szinte mindennapos, hogy elromlik a biztosítóberendezés. Legutóbb a Szegeder írt arról, hogy a Sándorfalvi úti vasúti átjáróban a vonat áthaladásakor sem a félsorompó nem ereszkedett le, sem a lámpa nem villogott vörösen, jelezve a veszélyt.

A Mávinform tájékoztatása szerint Debrecen és Hajdúhadház, illetve Nyíregyháza és Újfehértó között egy-egy személyvonati szerelvény ingázik, Hajdúhadház és Újfehértó között pedig pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Nyíregyháza szakaszon a normál menetrendben megszokotthoz képest ritkábban indulnak a vonatok. A záhonyi vasútvonalon szerdán bevezetett ideiglenes közlekedési rendről szólva a szóvivő elmondta, a Debrecen és Nyíregyháza között InterCityvel utazóknak vonatpótló autóbuszra kell átszállni, ezért 30-60 perccel megnő a menetidő.

A tervek szerint az egyik sérült vágányt péntek reggelre szeretnék helyreállítani és visszaadni a forgalomnak. A másik vágány helyreállítása a jövő hét végéig is eltarthat, mindkét vágányon ki kell cseréni a síneket és a betonaljakat, a leszakadt felsővezetéket, valamint elvégezni a vágányszabályozást.