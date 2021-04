Autómentessé teszik a hétvégén a budapesti Andrássy utat

„Föld napja. Óvjuk jobban!” – ez a felirat olvasható főváros-szerte a Budapesti Közlekedési Központ kijelzőin, a járműveken pedig hangbemondás figyelmeztet arra, hogy a Földet és az emberiséget fenyegető klímaváltozást a levegőbe kerülő szén-dioxid, valamint egyéb gázok okozzák, aminek a negyedéért az autóforgalom tehető felelőssé.

Hogy miért igaz az az állítás, hogy aki BKV-val utazik, az védi a környezetét? Számoljunk egy kicsit! A 3-as metró óránként egy irányban akár 15 ezer utast is elszállít, ezzel a reggeli csúcsidőben körülbelül egy Budapesttől Gyöngyösig érő, 75 kilométeres hosszúságú kocsisortól mentesíti a főváros. Ha pedig az a hétezer utas, akit egy Combino villamos egy óra alatt képes szállítani, mind autóba ülne, legalább 1750 autóval több közlekedne a főváros nagykörúti szakaszán.

Magánál a BKV-nál is törekszenek a környezetvédelemre. A metró járműtelepein például bevezették a mosható géprongyok rendszerét, így évente több mint felére csökkent az ebből származó veszélyes hulladék, de fontos fejlesztés az is, hogy járműmosóik vízvisszaforgatással működnek, ennek köszönhetően 80 százalékkal kevesebb vizet használnak fel.

A BKK is a környezet védelmére és saját egészségük megóvására buzdítja a rendszeresen autóval közlekedőket. A Föld napja alkalmából e hét végén a pesti rakpart mellett a budapesti Andrássy utat és a belvárosi részen beletorkolló József Attila utcát, illetve a Városligetnél hozzá kapcsolódó Kós Károly sétányt is átadják a gyalogosoknak. Kerékpárral és rollerrel be lehet hajtani, a járműforgalom elől viszont elzárják ezeket az útszakaszokat szombat reggel 5 óra és vasárnap este 10 óra között.

"Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?" - Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 🌍... Közzétette: BKK - Budapesti Közlekedési Központ – 2021. április 20., kedd

Csütörtökön, a Föld napja alkalmából ingyen utazhatnak az autóval közlekedők Budapesten a BKK járatain, beleértve a HÉV-vonalak budapesti szakaszait is. A lehetőséget azok a gépjármű-tulajdonosok vehetik igénybe, akik a jegyellenőrzés során Magyarországon kiállított érvényes forgalmi engedélyt mutatnak fel az ellenőrzési pontokon vagy a járműveken.