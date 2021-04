Koronavírus elleni csodaszereket és vakcinákat ígérnek az internetes csalók

Újabb csalók bukkantak fel országszerte, akik az emberek hiszékenységét igyekeznek kihasználni – írja a Zsaru magazin. A rendőrség a közelmúltban több olyan internetes portálra bukkant, amelyek koronavírus elleni csodaszereket és vakcinákat próbáltak meg értékesíteni.

Halász Viktor százados, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztály felderítő osztályának vezetője a rendőrségi magazinnak elmondta: a csalók először maszkokat és fertőtlenítőket kínáltak, sokszor rossz minőségben és jóval értékük felett.

Az is megtörtént, hogy a megrendelők semmit sem kaptak az előre utalt pénzükért. A webhelyeket külföldön jegyzik be, és általában külföldi csalók állnak a háttérben. A kibernyomozók eljárást indítanak az üzemeltetők azonosítására és felelősségre vonására. Valamint felveszik a kapcsolatot a tárhelyek szolgáltatóival, hogy a kérdéses oldalakat tüntessék el. A külföldi csalók gyakran igénybe vesznek call center szolgáltatást, azaz külsős, telefonos ügyintézők bevonásával működtetik, és egyben hitelesítik is törvénytelen vállalkozásukat.

Ezen oldalak esetében szó sincs valódi szakértőkről és tudományosan megalapozott véleményekről, főképpen nincs szó hiteles webhelyekről. A fertőzés megelőzésére szolgáló, valódi, bevizsgált és veszélyeket sem rejtő védőoltáshoz pedig csak állami felügyelettel juthatunk hozzá – figyelmeztetnek.