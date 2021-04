Csonka András ledöbbent azon, ami a teraszok nyitása napján történt

Szombat este Budapest belvárosában tömegek vigadtak együtt. Csonka András is látott olyan fotókat, amelyek a vendéglátóhelyeknél készültek, és egyáltalán nem tetszik neki, ami a fővárosban történt. A színészt aggasztja, hogy hirtelen mindenki megfeledkezett a felelősségvállalásról.

Ahogy az Index is megírta, miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a kormány április 24-től engedélyezte a vendéglátóhelyeknek, hogy megnyissák a teraszaikat. Ennek örömére tegnap este emberek tömegei lepték el Budapest utcáit, a belváros szó szerint bulinegyeddé változott. Az Index stábja is kilátogatott a Madách, illetve az Erzsébet térre, meg is mutattuk, hogy ünnepelték a nyitás napját a fiatalok.

Úgy tűnik azonban, nem mindenki tartja a tegnap este történteket helyénvalónak. Csonka András a Facebook-oldalán véleményezte, amit a helyszínen készült fotókon látott – a színésznek egyáltalán nem tetszik, hogy a részleges nyitás hatására a még fennálló korlátozásokkal már nem törődnek az emberek.

Úgy gondolom, ez döbbenetes

– kezdi a bejegyzésében Csonka András, hozzátéve, egyáltalán nem azzal van gondja, hogy megnyithatnak a teraszok, hiszen ő maga is beült egy vendéglátóhelyre. Úgy gondolja viszont, hogy ez már nem a „hurrányitnakateraszok”-érzés, inkább annak a nyoma, hogy a társadalmi felelősségvállalásról hirtelen mindenki megfeledkezett. A színész szerint a képeken látható generációk többnyire be sincsenek oltva, és attól tart, hogy ez újra elindíthat egy lavinát.

Hogy lehet egyetlen nap alatt elfelejteni, hogy miben élünk hónapok óta, hogy még mindig több ezren fertőződnek meg, és még mindig 200 felett halnak meg naponta, és már rég nem »többségében idős, krónikus betegek«! Hol vannak azok, akik a szabályok betartatásáért felelnek?! Több ezer ember egymás hegyén-hátán. Elképesztő ez az ostoba és érzéketlen hozzáállás az emberek részéről, nemcsak saját maguk, de a közösség felé is!

– háborog a közösségi oldalán a színész. A teljes bejegyzést itt olvashatja el: