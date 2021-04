Hódmezővásárhelyen megtartották az első űrszelvény-próbát

Két tram-train együttes tesztjével megtartották az úgynevezett űrszelvény-próbát. Ennek az a lényege, hogy kiderüljön, elfér-e egymás mellett a legszűkebb helyeken is két szerelvény. A Stadler hibrid járművei sikeresen átmentek a vizsgán – adta hírül közösségi oldalán Lázár János.

🚞🚞 Ilyen hosszú tram-train még nem járt 📍Hódmezővásárhelyen! Egyszerre két szerelvényt is teszteltek a városban. ☝️A biztonság a legfontosabb! Közzétette: Lázár János hivatalos oldala – 2021. április 19., hétfő

A tram-train kormánybiztosa előzőleg arról is beszámolt, hogy a két szerelvény összecsatolva is végigtekergőzte Hódmezővásárhelyt. Az összesen 74 méteres villamoskígyó abszolút hosszúságrekordnak számít, de persze nem ez volt a kísérlet lényege. A váltóállítások mellett az úgynevezett ellenmenet kizárását tesztelték, vagyis azt, hogy véletlenül se fordulhasson elő olyan, amikor a szerelvények az egyvágányú szakaszon szembe mennek egymással. A megyei jogú városban csak három helyen – a helyi szakasz két végpontján és az Andrássy úton – kétvágányú a vasútvillamos pályája, a többi részen végig egy sínpáron közlekednek a vonatok.

Normál körülmények között természetesen maguk a vezetők is meglátják egymást, de egy nagyon ködös estén például már nem biztos hogy akkora távra előre lát a szerelvényvezető – fejtette ki Kanda Imre főmérnök a Rádió7-ben. Az ezt megakadályozó rendszereket – mind a járműveken, mind a pályán lévőket –, illetve ezek kommunikációját is megvizsgálták, és a hibridek itt is sikerrel vették az akadályokat.

Érdekes, hogy egy svéd közlekedésbarát éppen a napokban töltötte fel a YouTube-ra egy több mint harminc éve készült szegedi felvételét, amelynek kísérőszövege arról tanúskodik, hogy már 1989-ben elkezdték összekötni Szeged és Hódmezővásárhely villamoshálózatát. Csak reménykedni tudunk, hogy a többszöri halasztás után már nem kell még egyszer ennyit várni arra, hogy a két város között menetrend szerint elinduljanak a tram-trainek.