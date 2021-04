Az ufó- és migrációszakértő Georg Spöttle lett a Pesti TV vezetőszerkesztője

A Fidesz kedvenc biztonságpolitikai szakértője német rendőr volt, mindenhez ért, és a 90-es években találkozott UFÓ-kkal is.

Az állami médiában többbynire migráció szakértőként bemutatott Georg Spöttle vezetőszerkesztő lett a kormánypárti Pesti TV-nél– adta hírül a Media1.

Huth Gergely, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok főszerkesztője azért választotta sokoldalú szakembert, mert bízik annak tudásában és nemzetközi kapcsolataiban.

elsősorban kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai miatt esett Spöttlére a Pesti TV választása”. Huth Gergely hozzátette, a kinevezéstől is azt remélik, hogy a Pesti TV „ígéretesen alakuló nézettségét” tovább tudják növelni

– mondta a programigazgató.

Arról korábban már az Index is beszámolt, Georg Spöttle a terrorizmushoz, a migrációhoz, a muszlim valláshoz és a rezsicsökkentéshez is ért, emellett politikai karrierrel is büszkélkedhet, hiszen őt indította a kormánypárt Szentesen képviselőjelöltként.

Huth Gergely azt is elárulta, hogy a Psti TV nézettsége sokat javult az elmúlt időben. Állítása szerint a múlt héten is előfordult, hogy néhány nap az esti órákban fej-fej mellett voltak olyan csatornákkal mint például a HírTV vagy az ATV, emellett fontos, hogy sokan a neten keresztül nézik a Pesti TV tartalmait, ezért a netes videóik elérését is figyelni kell, mert abban nagyon erősek.