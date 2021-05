Szerdára 1130-ra nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 785 967 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu.

Elhunyt 128, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 173 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 538 965 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 218 829 főre csökkent. 4374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 511-en vannak lélegeztetőgépen.

Már több mint 4,7 millióan regisztráltak oltásra, és 80 százalékuk meg is kapta azt. A még oltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak foglalni jelenleg Sinopharm- és AstraZeneca-oltásokat, valamint azok, akik arról SMS-értesítést kapnak, Szputnyik V vakcinára is foglalhatnak. A 16–18 éveseket arra kérik, hogy péntekig regisztráljanak az oltásra. A kormány mai ülésén ismét értékeli a járványügyi helyzetet.

Egy nappal korábban 726 új fertőzöttet regisztráltak, és meghalt 137 beteg. Kórházban 4739 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 549-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 4099 fő volt, közülük 2 157 637-en már a második oltásukat is megkapták.

A még beoltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak oltást foglalni a kórházi oltópontokra, írta meg kedden az Index.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápolók a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron 2021. április 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)