Müller Cecília: Lehet időpontot foglalni Szputnyik V-re is

Mostantól kezdve a Szputnyik V vakcinára is lehet időpontot foglalni. Aki regisztrált, az AstraZeneca, a Sinopharmra és az orosz oltóanyaggal történő oltásra jelentkezhet – közölte Müller Cecília az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján

Az országos tiszti főorvos kiemelte, hogy mindig azt a vakcinát tudják kínálni, ami éppen jelen van az országban. Már 4 123 697 fő kapta meg az első adag védőoltását, ezzel majdnem elérték a 43 százalékos oltottságot. Kiemelte, nagyon fontos a másodikat is beadatni, hiszen ez is szükséges a teljes védettséghez.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy Magyarországon most is a brit mutánsa fertőz, az indiait még nem észlelték. Tájékoztatott azonban, hogy az indiai nem okoz súlyosabb fertőzést, mint a brit, amely egyébként már önmagában is elég súlyos, hiszen szerdára virradóra 128-an haltak meg koronavírus-fertőzés miatt.

Az országos tiszti főorvos kitért arra is, sokan érdeklődnek, mi van, hogy ha nem mérnek jelentős mennyiségű ellenanyag-termelést a két oltás beadása után. Erről azt mondta, hogy bonyolult immunológiai folyamat zajlik a szervezetben, és

az ellenanyagszint nem ad elegendő információt.

Ezért arra támaszkodnak, amit a gyártók leírnak a vakcinákról. Müller Cecília beszélt arról is, hogy Magyarországon immár hatféle vakcinával oltanak, a Janssen a hatodik, amelyet oltóbuszokon használnak fel praktikussági okokból, hiszen egy egydózisú vakcináról van szó.

Ami a 16-18 évesek oltását illeti, ők a kedden érkezett Pfizer-szállítmányból kapják meg az oltásukat. Müller Cecília

kérte a korosztály tagjait, hogy regisztráljanak a saját védettségük és szabadságuk érdekében, időpontfoglalási lehetőséget később biztosítanak a számukra.

Az oltások a jövő hét második felében indulnának, senki ne felejtse el magával vinni a szülők hozzájáruló nyilatkozatát, a szülőket pedig biztassák a fiatalokat az oltakozásra.

Az, hogy harmadik oltásra szükség lesz-e – folytatta Müller Cecília –, a jövő fogja eldönteni, hiszen a gyártó és hatóságok is folyamatosan figyelemmel kísérik a vakcinák hatásosságát. Emlékeztetett, tavaly ilyenkor még csak reménykedett mindenki, hogy lesz védőoltás, és emlékeztetett a kézmosás világnapjára is. Kiemelte, a fertőző betegségek továbbviteléért legalább 80 százalékban a kéz a felelős, még akkor is, ha olyan felső légúti betegségről van szó, mint a koronavírus-fertőzés.

Az országos tiszti főorvos beszélt arról is, hogy kedden elkezdték utalnia háziorvosok díjazását is. Köszönetet mondok nekik és az ápolóknak is.

A március teljesítményeket jutalmazzák, 1305 praxis között osztanak szét 95 millió forintot. Ez orvosonként átlagosan 70 ezer forintot jelent.

Jön majd az áprilisi teljesítmények kifizetése is.

Az országos tiszti főorvos kérdésre elmondta, hogy az a fiatal is regisztrálhat oltásra, aki nem rég esett át a fertőzésen, ugyanis nem feltétlenül alakít ki hatásos hosszú távú védelmet, ha valaki átesett a betegségen.

Kiemelte, hogy azok is regisztrálhatnak, akik hamarosan be fogják tölteni a 16. életévüket, de időpontot foglalni csak a születésnapjuk után fognak tudni.