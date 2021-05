Mégsem adja el Újbuda az iskolaudvart és a saroktelket

Amint arról múlt héten lapunk is beszámolt, Újbuda önkormányzatának vezetője, László Imre több, a helyben lakók számára különösen is értékes, ingatlan eladásáról döntött, egyebek mellett a Bocskai úti általános iskola udvarának egy nagyobb zöldterületét, illetve az Ulászló utcánál lévő, saroktelek néven ismert ingatlant is értékesítette volna.

A XI. kerületi polgármester videóüzenetében most arról beszélt, hogy

a mai napig esnek ki- és be olyan ügyek, amelyeket a korábbi kerületvezetésnek kellett volna megoldania. Ilyen az Ulászló-Zsombolyai-Kökörcsin-Vincellér utcai saroktelek kérdése is. A telek tervezési és beépítési dokumentumait nem mi dolgoztuk ki, azokat örökül hagyták ránk. Ahogyan az építési engedélyt is. A saroktelek értékesítéséről a korábbi fideszes vezetés döntött, ennek előkészítésére csaknem 100 millió forintot fordított.

A lakossági egyeztetés hiányát is a korábbi vezetés szemére hányja, noha az általa tervezett eladást sem előzte meg társadalmi vita. Alpolgármestere, Orosz Anna az eladások megszavazása miatt elnézést is kért az érintettektől.

A kerületvezetés most hallgatta meg a civilek és a hat párt képviselőinek javaslatát, és ennek nyomán az Ulászló és a Badacsony utcai telkekre, illetve a Bocskai úti (korábban sem iskolaudvarként funkcionáló) területre vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánította.