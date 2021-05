Szél Bernadett: Veszélyben van az előválasztás

Az LMP volt társelnöke és egykori miniszterelnök-jelöltje arra a kérdésre, nem hiányzik-e neki, hogy újra úgymond frontpolitikus legyen, mint korábban a zöldpárt élén, elmondta: független képviselőként egy új műfajt találtak maguknak Hadházy Ákossal. A mostani munkája pedig nagyon hasznos az egész ellenzék és – megkocáztatja Magyarország számára is.

Bár a Momentum ajánlotta jelöltként az ellenzéki előválasztásra Pest megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében, a zöld ügyeket is képviselő pártba végül nem lépett be.

Nem akarom, hogy mindaz, ami én hozzám kötődött, és amivel ők nem értenek egyet, az tehertétel legyen a számukra

– jelentette ki indoklásként Szél Bernadett.

Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki térfélen visszatérő téma volt a miniszterelnök-jelöltként való indulása, azt mondta: sok helyről kapott megkeresést, de ezt a felvetést nem tartja aktuálisnak.

Arról is beszélt, meglepte-e, hogy a Jobbik is beállt mellé támogatóként, illetve letesztelte a zsámbéki jobbikosokon, mit szólnak a pártjuk kiállásához. Továbbá röviden arra is kitért, hogy milyen jelöltnek tartja Jakab Pétert.

A „korrupt Fideszen” túl igazi ellenfélnek az apátiát tartja. Szél Bernadett szerint „egészen abszurd”, hogy most már – utalva a járványügyi korlátozások enyhítésére – nagyjából mindent lehet Magyarországon csinálni, csak tüntetni nem.

Ez is azt mutatja, hogy Orbán el akarja fojtani az ellenzéki véleménynyilvánítást a következő időszakban. Igazából még az előválasztás is veszélyben van

– fogalmazott a független országgyűlési képviselő.

Dobrev Klára jelöléséről, valamint arról, hogy az hogyan hat a nők egyenjogúságának ügyére, szintén elmondta a véleményét. „Nagyon szomorú lettem volna, ha nincs női miniszterelnök-jelölt” – jegyezte meg.

Az ellenzéki összefogás pártjai által eddig bejelentett miniszterelnök-jelöltekre vonatkozóan hozzátette:

Bármelyikük kezében jobb helyen van a hatalom, mint Orbán Viktor kezében.

Szél Bernadett a Paks 2 beruházás, a Budapest-Belgrád-vasútvonal és a Fudan Egyetem ügyével összefüggésben úgy vélekedett: a kormány orosz és kínai kapcsolatai „túlmutatnak a pragmatikus viszonyon”. Azt is felidézte, hogy mi döbbentette meg akkor, amikor Szijjártó Pétert kinevezték külgazdasági és külügyminiszternek.

Az Index Kibeszélő című műsorában szó esett még arról is, miért véli úgy, hogy Orbán Viktor „a másik oldalra állt” egy geopolitikai küzdelemben, és mit ért az alatt, hogy ha a vakcinákról van szó, akkor pragmatikus álláspontot képvisel.

A Kétfarkú Kutya Párt különutasságáról azt mondta: van az a pont, amikor már semmi sem számít, csak az, hogy akarjuk-e Magyarországot egy erősebb és boldogabb országnak látni, vagy marad a gyűlöletkeltésben fuldokolva.

