Hat dózis Pfizert kapott egy magyar férfi

Múlt pénteken véletlenül hat dózisnyi Pfizer-vakcinával oltottak be egy férfit Szombathelyen – írja a vaol.hu.

Szakács László szerint az oltás előtt a háziorvos is elmondta, hogy Pfizerrel még nem oltott be senkit, emiatt szívhatott fel túl sokat az oltóanyagból.

Akkor derült ki, hogy talán túl sokat kaptam, amikor a többi időpontra érkező pfizeresnek is adni kellett volna, de már nem volt adag

– mesélte.

A férfit ezután vissza is hívta a háziorvos és kórházba is szállították. Pár órán át hőemelkedése, valamint magas vérnyomása volt és a feje is fájt, de ennél komolyabb tüneteket nem tapasztalt. Másnap így már haza is engedték.

A napokban Olaszországban volt egy hasonló eset, ott egy 23 éves lányt oltottak be hat dózisnyi Pifzerrel.

Eközben az RTL Híradó egy olyan esetről számolt be, amikor az AstraZeneca helyett Sinopharm-vakcinával oltottak be egy férfit.

Pár percig a nővérek meg az orvos a háttérben tanakodtak [...] rá három percre visszahívott az orvos és azt mondta: elnézést kérünk, véletlenül összekevertük az oltást.

– mesélte.

A férfi nem örül a történteknek, mivel kifejezetten AstraZenecát szeretett volna kérni amiatt, hogy a munkatársai is azt kaptak. A kórház vizsgálatot indított a történtek miatt.