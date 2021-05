Ezer alatt az új fertőzöttek száma

Vasárnapra 718 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 147 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 175 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 625 088 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 143 884 főre csökkent. Kórházban 2270 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 261-an vannak lélegeztetőgépen – derül ki a központi tájékoztató oldalon közzétett napi járványadatokból.

Az előző nap 1039 volt az új fertőzöttek és 73 az elhunytak száma. Kórházban 2453 koronavírusos beteget ápoltak, lélegeztetőgépen 308-an voltak. A járvány legfiatalabb áldozata egy 22 éves férfi volt.

Folyamatos az oltás, a beoltottak száma 4 600 012 fő, közülük 2 701 789 fő már a második oltását is megkapta. Már több mint ötmillióan regisztráltak oltásra és 81 százalékuk meg is kapta a vakcinát.

Hétvégén is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Kérik, hogy aki elmegy, ne felejtse otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot.

Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására. A Google Play áruházban EESZT alkalmazás nevű, az App Store-ban pedig EESZT Lakossagi nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (például mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport- és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató a védettségi igazolvány felmutatása helyett akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.



Kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra. Az oltási program előrehaladásával és a járvány megfékezése érdekében már a Magyarországon élő külföldiek és a tajszámmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra.

A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és már az első oltás után kiállítják az okmányt. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, az Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a kormányablakban lehet bejelenteni. Ha valaki a védettségi igazolvány kiállítása miatt szeretné ellenőrizni, hogy oltását a háziorvosa, illetve oltóorvosa rögzítette-e, interneten keresztül egyszerűen megteheti.

Kérik az oltandókat, hogy akár a háziorvosi rendelőben, akár kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék. Kérik továbbá, hogy ha tehetik, akkor nyomtassák ki, töltsék ki és vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot, mert ez jelentősen meggyorsítja az adminisztrációt.

Az újraindítás következő fokozata ötmillió beoltottnál várható – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában. A kormányfő arról is beszélt, hogy szerinte m ájus végéig kaphatják meg ötmillióan a vakcinát.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos és ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron 2021. április 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)