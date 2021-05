Duda Ernő: Ha keményen dolgozunk rajta, lehet negyedik hullám is

A genetikusprofesszor szerint, ha a nyitás felelőtlenséggel társul, akkor annak komoly következményei lehetnek. A példátlan indiai járványt is az emberi hülyeség eredményének tartja.

Az emberi felelőtlenségtől függ, meddig marad velünk a járvány, és ez akár egy negyedik hullámot is eredményezhet még Magyarországon – mondta Duda Ernő immunológus-, genetikusprofesszor az SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék podcastjében.

Az adás elején a professzor elmondta, hogy „egy éve bezárt nyugdíjasként” ugyan ő maga is örül a nyitásnak, de fél attól, hogy következményei lesznek. „De hát reméljük, hogy nem lesz nagyon súlyos” – mondta.

Duda Ernő a vakcinák közti válogatásról is beszélt. Az a kijelentés, hogy ne válogassunk a vakcinák között, inkább gazdasági-politikai, mint tudományos megnyilvánulás – mondta a professzor, hozzátéve: nincs olyan vakcina, amely „mindenkiben tökéletesen működne”.

A professzor szerint az emberi felelőtlenség is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a járvány ennyire elterjedt. Hozzátette, hogy ha még jó szabályokat is hoz az állam, azok is hiábavalók, ha esténkét házibulit tartanak ötszáz ember jelenlétében, ordítanak és énekelnek, akkor teljesen mindegy, hogy milyen tökéletes szájmaszkot viselnek másnap az utcán, amikor már meg vannak fertőződve – fogalmazott.

Hozzátette: eközben a világ országainak túlnyomó többsége is hibát követett el. „Kellő időben, de nem kellő komolysággal” védekeztek a járvány ellen, miközben az embereknek is nagy felelősségük volt a járvány terjedésében – mondta.

Szerinte abban, hogy Magyarországon kedvezően megúsztuk az első hullámot, nagy szerepe volt annak, hogy előző tavasszal sikerült a lakosságot kellőképpen megijeszteni,

hogy komolyan vegye ezt a járványt.

Mindezt összehasonlította a tavaly őszi, valamint az idei helyzettel. Ősszel szerinte túl későn hozta meg az intézkedéseket a kormány, ez eredményezte a második hullámot, másrészt pedig az emberek is elfáradtak, és felelőtlenül kezdtek viselkedni. A harmadik hullámnál pedig a szakértőket is meglepte az, mennyire fertőző a brit mutáns, így „miközben az egész ország azzal volt elfoglalva, hogy milyen körülmények közt, milyen nagyszerűen fogunk nyitni, rajtunk ütött a brit mutáns” – mondta Duda Ernő.

Hozzátette: jelenleg a legnagyobb gondot az jelenti, hogy most már egyre nehezebb az embereket rávenni arra, hogy oltassák be magukat. Mindemellett kiemelte, hogy az oltás sem jelent százszázalékos védettséget, épp ezért azoknak is óvatosnak kell maradniuk a járvány végéig, akik mindkét oltást megkapták már.

Véleménye szerint a koronavírus-járványból valamelyest tanultunk ugyan, de ennek ellenére ha a következő években jön egy újabb vírus, az emberi mulasztás ismét komoly világjárványt eredményezhet.

Az indiai variánsról beszélve elmondta, hogy az is „az emberi hülyeség” eredménye, mivel az előző hónapokban százmilliós tömegek vettek részt a vallási ünnepségeken.

Ennek teljesen egyértelmű következménye az, hogy Indiában olyan járvány robbant ki, amelyre korábban ott nem volt példa

– mondta.

A variánsról beszélve elmondta: kérdéses, hogy Európában is el fog-e terjedni, remélhetőleg azonban nem fog súlyosabb megbetegedést okozni, mint az eddigi mutációk.

A professzor az adás végén a koronavírus-járvány magyarországi negyedik hullámának esetleges megjelenéséről is beszélt. „Ha keményen dolgozunk rajta, erre van lehetőség. Ha a nyitás az emberek felelőtlenségével társul, akkor nagyon jó esély van arra, hogy elindítunk egy negyedik hullámot” – mondta.

A professzor azt is elmondta, hogy a vírus – ellentétben azzal, amire sokan számítanak – várhatóan nem fog eltűnni. Lehet, hogy a járványt meg lehet állítani, de a vírus nem fog eltűnni – fogalmazott.