Együtt örül Orbán Viktor és Karácsony Gergely

A magyar csapat öt arany-, három ezüst- és négy aranyéremmel zárta a hazai rendezésű vizes Európa-bajnokságot, a negyedik helyen Nagy-Britannia (11, 9, 6), Oroszország (9, 5, 8) és Olaszország (5, 9, 13) mögött, némiképp túlteljesítve Wladár Sándor szövetségi elnök jóslatát, a négy aranyérmet. Az eseményről végig tudósított az Index.

A kontinensviadalon elért eredmények várakozáson felüliek, több vezető politikus is kifejezte ezért örömét a közösségi oldalán.

Így tett Karácsony Gergely főpolgármester is, aki amellett, hogy gratulált a magyar válogatottnak a budapesti vizes Európa-bajnokságon nyújtott remek teljesítményhez, külön elismerését fejezte ki a Wladár Sándor és Szántó Dávid vezette szervezőbizottságnak, „amely a vírus szorításában is zökkenőmentes Eb-t rendezett. Sok sikert kívánok a csapatnak a tokiói olimpián!”. Budapest IV. kerületének egykori fideszes polgármestere ezt nem is hagyta szó nélkül, Wintermantel Zsolt kommentben azt írta, hogy

a budapesti atlétika vb után is lehetne majd gratulálni!

Az elmúlt napokban Orbán Viktor kifejezetten aktív volt a közösségi felületén. Itt jelentette be az ötmillió beoltottat, emberekkel fotózkodott a karmelita kolostornál, és egy ifjú párt is meglepett gyorsan, már maszk nélkül.

Az úszó-Eb-t sem hagyta szó nélkül. Éremesőről posztolt a kormányfő. Mint írta: „Hajrá, magyarok, fel Tokióra!”

Karácsony és Orbán között nemcsak a sporteredményeink tekintetében van konszenzus, de egy korábbi és legalább ennyire fontos ügyben is egyetértettek.